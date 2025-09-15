Cuánto dinero se puede transferir como máximo sin ser investigado por ARCA

Transferencias ARCA controla los montos de transferencias a través de bancos o billeteras virtuales.

Es importante destacar que, los bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente cualquier movimiento que supere estos topes.

Además, hay que remarcar que no hay un límite en la cantidad de operaciones mensuales, es decir, no importa si realizas una sola operación, o si realizas más de 20. Lo que sí se controla, es el monto total acumulado.

¿Qué ocurre si nos excedemos en los topes permitidos?

En caso de realizar una transferencia y excedernos con los topes permitidos, ARCA exigirá documentación que respalde el uso de ese dinero. Esa documentación puede ser:

Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación

Declaraciones juradas de impuestos

Facturas por ventas o servicios

Constancias de transferencias anteriores

Transferencias (2) ARCA puede solicitar documentación para corroborar los motivos de una transferencia elevada.

En caso de no presentar documentación que justifique las transferencias bancarias, ARCA puede aplicar sanciones económicas e incluso bloquear temporalmente las cuentas involucradas.