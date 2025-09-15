Inicio Sociedad ARCA
Cuánto dinero se puede transferir como máximo sin ser investigado por ARCA

Conocé el monto máximo que se puede transferir por banco o billetera virtual, para que ARCA no te investigue

Conocé el monto máximo que se puede transferir, para que ARCA no te investigue

ARCA(Agencia de Recaudación y Control Aduanero) es un organismo que se encuentra a cargo de la recaudación de impuestos, del control del comercio exterior y del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en materia impositiva, aduanera y previsional.

En la siguiente nota te diremos cuál es el monto máximo de dinero que se puede transferir (ya sea a través de un banco o con una billetera virtual) para que no seamos investigados por ARCA.

¿Cuál es el monto máximo a transferir para no ser investigados por ARCA?

  • Transferencias y acreditaciones: hasta $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.
  • Extracciones en efectivo: límite de $ 10.000.000.
  • Saldos bancarios al cierre del mes: máximo de $ 50.000.000 para particulares y $ 30.000.000 para empresas.
  • Plazos fijos: hasta $ 100.000.000 en personas físicas y $ 30.000.000 en jurídicas.
  • Tenencias en sociedades de bolsa: tope de $ 100.000.000 para individuos.
  • Compras como consumidor final: se permiten hasta $ 10.000.000 sin necesidad de justificar.
  • Pagos de todo tipo: límite de $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.
ARCA controla los montos de transferencias a través de bancos o billeteras virtuales.

Es importante destacar que, los bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente cualquier movimiento que supere estos topes.

Además, hay que remarcar que no hay un límite en la cantidad de operaciones mensuales, es decir, no importa si realizas una sola operación, o si realizas más de 20. Lo que sí se controla, es el monto total acumulado.

¿Qué ocurre si nos excedemos en los topes permitidos?

En caso de realizar una transferencia y excedernos con los topes permitidos, ARCA exigirá documentación que respalde el uso de ese dinero. Esa documentación puede ser:

  • Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación
  • Declaraciones juradas de impuestos
  • Facturas por ventas o servicios
  • Constancias de transferencias anteriores
ARCA puede solicitar documentación para corroborar los motivos de una transferencia elevada.

En caso de no presentar documentación que justifique las transferencias bancarias, ARCA puede aplicar sanciones económicas e incluso bloquear temporalmente las cuentas involucradas.

