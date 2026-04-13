Cuánto cuesta una casa prefabricada de 2 habitaciones en Chile comprada online

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Cómo es la casa prefabricada que se vende en Chile online

Una casa prefabricada de 42 metros cuadrados se vende en Chile, a través de Mercado Libre, en poco más de 3 millones de pesos.

Según los planos de este tipo de vivienda, la caas tiene 2 habitaciones, un living comedor que no se encuentra separado de la cocina y un baño y se puede ver muy espacioso como para que viva allí una familia de 3 o 4 personas sin ningún tipo de problema.

La casa prefabricada presenta una altura de más de 3 metros, aunque no incluye el transporte ni el armado.

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Ventajas de una casa prefabricada

Las ventajas de una casa prefabricada son varias. Para empezar, cuestan mucho menos dinero que las tradicionales, lo que es muy importante para familias que no tienen una gran capacidad de ahorro o salarios elevados.

Asimismo, también se construyen mucho más rápido, lo que seguramente las personas que alquilan o viven en casas de familiares lo pueden llegar a valorar de una manera muy importante. Y, en este caso, se cuenta con la particularidad de que la casa prefabricada se puede comprar online.