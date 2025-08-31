¿Cuándo hay que quemar laurel en septiembre para atraer la buena suerte y el dinero?

El mejor día para quemar laurel en septiembre es el Lunes 1, ya que es la mejor fecha para activar la buena suerte durante todo el mes.
El martes 9 de septiembre es el mejor día para abrir caminos en lo laboral. El jueves 18 es el mejor día para atraer nuevas fuentes de ingresos económicos.
El viernes 19 es el mejor día para atraer el amor eterno o incluso para mejorar la relación en la cual estás inmersa/o. El domingo 28 es el mejor día para endulzar situaciones o relaciones difíciles. El martes 30 es la mejor fecha para mejorar las comunicaciones con quienes desees.
Para el Feng Shui, el humo del laurel es ideal para mejorar la energía de la casa y para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ella.