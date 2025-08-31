Inicio Sociedad Laurel
Laurel

Cuándo hay que quemar laurel en septiembre para atraer la buena suerte y el dinero

Toma nota de los días de septiembre en los cuales debes encender 1 o 2 hojas de laurel para poder atraer buena suerte, dinero, amor, etc.

Paula Alonso
Descubre por qué debes quemar hojas de laurel en septiembre

El laurel es una de las plantas aromáticas más usadas en los rituales para atraer dinero y buena suerte. Por ejemplo, siempre se dice que lo mejor es quemarlo, pero esto no debe realizarse en cualquier día del año.

¿Cuándo hay que quemar laurel en septiembre para atraer la buena suerte y el dinero?

El mejor día para quemar laurel en septiembre es el Lunes 1, ya que es la mejor fecha para activar la buena suerte durante todo el mes.

Quemar hojas de laurel

El martes 9 de septiembre es el mejor día para abrir caminos en lo laboral. El jueves 18 es el mejor día para atraer nuevas fuentes de ingresos económicos.

El viernes 19 es el mejor día para atraer el amor eterno o incluso para mejorar la relación en la cual estás inmersa/o. El domingo 28 es el mejor día para endulzar situaciones o relaciones difíciles. El martes 30 es la mejor fecha para mejorar las comunicaciones con quienes desees.

Laurel prendido fuego

¿Cómo quemar correctamente las hojas de laurel?

  • El primer paso es tomar una o dos hojas secas de laurel.
  • Coloca las hojas sobre un recipiente que sea resistente al calor.
  • Prende las hojas con un fósforo y deja que el humo se eleve lentamente.
  • (Este paso es opcional) Puedes recorrer la casa con el recipiente y las hojas de laurel o dejarlas en un sitio que actúe como centro del hogar.
  • Mientras el humo se esparce por los ambientes, comienza a pensar en aquello que quieres soltar, o lo que deseas atraer a tu vida.
  • Al terminar, apaga bien los restos de las hojas de laurel y ventila los ambientes.
  • Si lo deseas, puedes finalizar esta rutina realizando una limpieza profunda de la casa, ya sea barriendo, aspirando, etc.

Para el Feng Shui, el humo del laurel es ideal para mejorar la energía de la casa y para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en ella.

