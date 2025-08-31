¿Cuándo hay que quemar laurel en septiembre para atraer la buena suerte y el dinero?

El mejor día para quemar laurel en septiembre es el Lunes 1, ya que es la mejor fecha para activar la buena suerte durante todo el mes.

Quemar hojas de laurel

El martes 9 de septiembre es el mejor día para abrir caminos en lo laboral. El jueves 18 es el mejor día para atraer nuevas fuentes de ingresos económicos.