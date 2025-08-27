Inicio Sociedad Corte
Cuáles son los departamentos y localidades que sufrirán el mega corte de agua este fin de semana

Aysam instalará un nuevo caudalímetro a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos afectando a varios departamentos y localidades por el corte

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
AYSAM anunció que miles de personas pueden llegar a quedarse sin agua durante el fin de semana a raíz de trabajos que se realizarán en la planta potabilizadora de Potrerillos.

Según explicaron desde Aguas Mendocinas, la instalación de un nuevo caudalímetro es lo que va a llevar a que AYSAM realice trabajos desde la madrugada del sábado, los que se extenderán hasta la tarde. No obstante, la provisión de agua potable puede llegar a normalizarse en un lapso de 24 a 48 horas.

Por los trabajos que hará AYSAM el sábado 30 de agosto habrá cortes de agua potable en varias localidades de la provincia. Esta imagen alude a los últimos caudalímetros instalados en Godoy Cruz

Cuáles son las zonas y departamentos de Mendoza afectados por el corte de agua

AYSAM indicó que los trabajos ejecutados por su personal operativo, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra, comenzarán a las 3.30 del próximo sábado 30 de agosto y podría afectar durante todo ese día varias zonas de la Provincia de Mendoza. En este sentido, el corte programado será en los siguientes departamentos y localidades:

  • CIUDAD: La Favorita
  • GODOY CRUZ: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña
  • GUAYMALLÉN: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva
  • LUJÁN: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III
  • MAIPÚ: Coquimbito y Luzuriaga

Cuánto dura el corte de agua y cuáles son las recomendaciones de AYSAM

AYSAM y la Dirección de Hidráulica trabajarán en la planta potabilizadora Potrerillos

Las maniobras comenzarán a las 3.30 del sábado y se extenderá por lo menos hasta las 15.30. Luego de que se instale el caudalímetro y se haya iniciado con la recuperación de reservas y la purga de acueductos, el restablecimiento de agua potable puede demorar en algunas zonas entre 24 y 48 horas.

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina en cada uno de los departamentos afectados. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.

  • Es de vital importancia mantener una reserva de agua potable embotellada. Se recomiendan 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
  • Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
  • Hay que regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Por supuesto, hay que evitar a toda costa el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Además, se debe controlar las goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.

