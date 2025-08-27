Cuáles son los departamentos y localidades que sufrirán el mega corte de agua este fin de semana

Según explicaron desde Aguas Mendocinas, la instalación de un nuevo caudalímetro es lo que va a llevar a que AYSAM realice trabajos desde la madrugada del sábado, los que se extenderán hasta la tarde. No obstante, la provisión de agua potable puede llegar a normalizarse en un lapso de 24 a 48 horas.

caudalímetros instalados en Godoy Cruz. Por los trabajos que hará AYSAM el sábado 30 de agosto habrá cortes de agua potable en varias localidades de la provincia. Esta imagen alude a los últimos caudalímetros instalados en Godoy Cruz

Cuáles son las zonas y departamentos de Mendoza afectados por el corte de agua

AYSAM indicó que los trabajos ejecutados por su personal operativo, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra, comenzarán a las 3.30 del próximo sábado 30 de agosto y podría afectar durante todo ese día varias zonas de la Provincia de Mendoza. En este sentido, el corte programado será en los siguientes departamentos y localidades: