Cuáles son los departamentos y localidades que sufrirán el mega corte de agua este fin de semana

AYSAM anunció que miles de personas pueden llegar a quedarse sin agua durante el fin de semana a raíz de trabajos que se realizarán en la planta potabilizadora de Potrerillos.
Según explicaron desde Aguas Mendocinas, la instalación de un nuevo caudalímetro es lo que va a llevar a que AYSAM realice trabajos desde la madrugada del sábado, los que se extenderán hasta la tarde. No obstante, la provisión de agua potable puede llegar a normalizarse en un lapso de 24 a 48 horas.
AYSAM indicó que los trabajos ejecutados por su personal operativo, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra, comenzarán a las 3.30 del próximo sábado 30 de agosto y podría afectar durante todo ese día varias zonas de la Provincia de Mendoza. En este sentido, el corte programado será en los siguientes departamentos y localidades:
Las maniobras comenzarán a las 3.30 del sábado y se extenderá por lo menos hasta las 15.30. Luego de que se instale el caudalímetro y se haya iniciado con la recuperación de reservas y la purga de acueductos, el restablecimiento de agua potable puede demorar en algunas zonas entre 24 y 48 horas.
El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina en cada uno de los departamentos afectados. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.