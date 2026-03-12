Cuáles son los beneficios de colocar un vaso con vinagre y bicarbonato en la heladera

Cuando se trata de superficies delicadas, pantallas digitales, algunos metales sensibles y maderas sin revestimiento, lo mejor es evitar que el ácido del vinagre las toque. Hoy te comparto un uso del vinagre y el bicarbonato de sodio muy seguro y útil. Sigue leyendo para saber por qué hay que poner un vaso con ambos ingredientes en la heladera.

¿Qué pasa si pongo un vaso con vinagre y bicarbonato de sodio en la heladera?

La heladera es uno de los electrodomésticos de la cocina que más en contacto está con los alimentos, la humedad del ambiente y las posibles plagas. Este aparato debería estar siempre impecable, libre de malos olores y libre de restos de alimentos vencidos o en mal estado.

Sin embargo, es muy normal que la heladera tenga algunos aromas u olores desagradables, sobre todo cuando preparamos alguna receta con pescado, cebolla o alimentos de olor intenso y guardamos las sobras dentro del aparato sin cubrir. Por eso siempre se recomienda guardar las sobras de comida en recipientes herméticos.

vaso de vinagre en la heladera Renueva el vaso de vinagre y bicarbonato semanalmente.

Si colocamos un vaso con vinagre y un poco de bicarbonato de sodio dentro de la heladera, podemos absorber los malos olores. El vinagre tapa y neutraliza el olor a comida y el bicarbonato de sodio absorbe los olores. Una combinación perfecta y natural.

También se puede usar vinagre para limpiar la heladera. Hay que retirar las rejillas, cajones y repisas de la heladera y limpiarlas con una buena solución de agua y vinagre.

¿Qué otros productos absorben el mal olor de la heladera?

papa cruda