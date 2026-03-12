Cuáles son los beneficios de colocar un vaso con vinagre y bicarbonato en la heladera

En el mundo de la limpieza existen muchos productos químicos especializados y pensados para cada tipo de mancha. El vinagre puede reemplazar algunos de estos productos y utilizarse para desinfectar o limpiar de manera segura. El vinagre se obtiene por fermentación o destilación, dependiendo del procedimiento o el uso.
Lo mismo ocurre con el bicarbonato de sodio. Este producto, que se compra en formato de polvo, se usa para muchos trucos de limpieza en la casa. El bicarbonato de sodio se utiliza principalmente para reducir la acidez estomacal y para realizar procedimientos que tienen como meta absorber la humedad.
Pero ojo, existen algunos usos prohibidos de ambos productos. Partiendo de la base de que siempre hay que mezclarlos con cuidado y nunca dentro de una botella cerrada. El vinagre y el bicarbonato de sodio son dos ingredientes opuestos que reaccionan al entrar en contacto.
Cuando se trata de superficies delicadas, pantallas digitales, algunos metales sensibles y maderas sin revestimiento, lo mejor es evitar que el ácido del vinagre las toque. Hoy te comparto un uso del vinagre y el bicarbonato de sodio muy seguro y útil. Sigue leyendo para saber por qué hay que poner un vaso con ambos ingredientes en la heladera.
¿Qué pasa si pongo un vaso con vinagre y bicarbonato de sodio en la heladera?
La heladera es uno de los electrodomésticos de la cocina que más en contacto está con los alimentos, la humedad del ambiente y las posibles plagas. Este aparato debería estar siempre impecable, libre de malos olores y libre de restos de alimentos vencidos o en mal estado.
Sin embargo, es muy normal que la heladera tenga algunos aromas u olores desagradables, sobre todo cuando preparamos alguna receta con pescado, cebolla o alimentos de olor intenso y guardamos las sobras dentro del aparato sin cubrir. Por eso siempre se recomienda guardar las sobras de comida en recipientes herméticos.
Si colocamos un vaso con vinagre y un poco de bicarbonato de sodio dentro de la heladera, podemos absorber los malos olores. El vinagre tapa y neutraliza el olor a comida y el bicarbonato de sodio absorbe los olores. Una combinación perfecta y natural.
También se puede usar vinagre para limpiar la heladera. Hay que retirar las rejillas, cajones y repisas de la heladera y limpiarlas con una buena solución de agua y vinagre.
¿Qué otros productos absorben el mal olor de la heladera?
- Colocando medio limón en la heladera puedes eliminar los malos olores.
- La papa cruda y pelada también absorbe los olores, al igual que la cebolla.
- El carbón activado es un excelente producto para mantener la heladera libre de olores.