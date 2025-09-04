¿Cuáles son las principales diferencias entre el perejil y el cilantro?

El perejil y el cilantro contienen vitaminas del complejo A, C y K. Son alimentos con bajo contenido calórico, ideales para preparar todo tipo de recetas como tucos, salsas, rellenos y ensaladas.
¿Cuáles son las diferencias entre el perejil y el cilantro?
Partiendo de sus orígenes e historia, el cilantro y el perejil tienen enormes diferencias. El cilantro es una hierba originaria de la región del mar Mediterráneo oriental, ya en el antiguo Egipto y el Imperio Romano se utilizaba para condimentar platillos.
El perejil se comenzó a utilizar como condimento verde en la Cerdeña y el Mediterráneo Oriental. Los griegos y los romanos fueron los primeros en utilizar y cultivar este producto, posteriormente se expandió al resto del mundo.
perefil y cilantro
Ambas hierbas se pueden cultivar en casa en una maceta.
Físicamente, el cilantro tiene hojas más anchas y redondas, es de un color más claro y, normalmente, se vende con las raíces. El perejil se diferencia notablemente en cuanto a color y tamaño. Sus hojas son más pequeñas y puntiagudas, son de un verde más intenso y se vende sin raíces.
Además, tienen bastantes diferencias de sabor y olor. El cilantro tiene un aroma mucho más intenso y un gusto ácido casi cítrico. El perejil es más suave y con un toque amargo.
Alimentos con grandes diferencias: ¿para qué se usan el perejil y el cilantro?
cilantro picado
Juntos también combinan muy bien, aunque el cilantro es un poco más intenso que el perejil y puede opacarlo.
- El cilantro se usa en platos más intensos y recetas picantes. Normalmente, se utiliza en la gastronomía mexicana, en guisos picantes, pastas, salsas, pescados, sopas y curris.
- El perejil se usa en platillos más generales y para saborizar caldos, sopas, platos con arroz, carnes y papas. Es un poco más versátil que el cilantro.