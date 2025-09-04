¿Cuáles son las principales diferencias entre el perejil y el cilantro?

El perejil y el cilantro contienen vitaminas del complejo A, C y K. Son alimentos con bajo contenido calórico, ideales para preparar todo tipo de recetas como tucos, salsas, rellenos y ensaladas.

¿Cuáles son las diferencias entre el perejil y el cilantro?

Partiendo de sus orígenes e historia, el cilantro y el perejil tienen enormes diferencias. El cilantro es una hierba originaria de la región del mar Mediterráneo oriental, ya en el antiguo Egipto y el Imperio Romano se utilizaba para condimentar platillos.

El perejil se comenzó a utilizar como condimento verde en la Cerdeña y el Mediterráneo Oriental. Los griegos y los romanos fueron los primeros en utilizar y cultivar este producto, posteriormente se expandió al resto del mundo.

perefil y cilantro Ambas hierbas se pueden cultivar en casa en una maceta.

Físicamente, el cilantro tiene hojas más anchas y redondas, es de un color más claro y, normalmente, se vende con las raíces. El perejil se diferencia notablemente en cuanto a color y tamaño. Sus hojas son más pequeñas y puntiagudas, son de un verde más intenso y se vende sin raíces.

Además, tienen bastantes diferencias de sabor y olor. El cilantro tiene un aroma mucho más intenso y un gusto ácido casi cítrico. El perejil es más suave y con un toque amargo.

Alimentos con grandes diferencias: ¿para qué se usan el perejil y el cilantro?

cilantro picado Juntos también combinan muy bien, aunque el cilantro es un poco más intenso que el perejil y puede opacarlo.