¿Cuáles son las principales diferencias entre el perejil y el cilantro?

El perejil y el cilantro son dos especias o condimentos naturales que forman parte de múltiples recetas. Es importante conocer sus diferencias antes de usarlos

Isabella Brosio
Dos alimentos con enormes diferencias de sabor, aroma y textura. 

Muchos alimentos naturales que consumimos a diario tienen el mismo aspecto, color y textura. Sin embargo, existen diferencias enormes y muy importantes a tener en cuenta para evitar errores culinarios. Un ejemplo de ello son el cilantro y el perejil, dos hierbas frescas con varias diferencias.

El mundo de la cocina es un universo amplio y con muchísimas posibilidades. Las hierbas aromáticas proporcionan sabor, color y un toque fresco a los alimentos. Las especias verdes más comunes son el cilantro, el perejil, la albaca, el orégano, el romero y el tomillo.

cilantro
Dos alimentos parecidos, pero con enormes diferencias.

El cilantro y el perejil, más allá de sus diferencias, tienen algunas similitudes. Ambos son hierbas aromáticas verdes del grupo de las apiáceas, con tallos débiles, delicados y hojas finas. Además, tanto el perejil como el cilantro, son fuente de vitaminas y minerales.

El perejil y el cilantro contienen vitaminas del complejo A, C y K. Son alimentos con bajo contenido calórico, ideales para preparar todo tipo de recetas como tucos, salsas, rellenos y ensaladas.

¿Cuáles son las diferencias entre el perejil y el cilantro?

Partiendo de sus orígenes e historia, el cilantro y el perejil tienen enormes diferencias. El cilantro es una hierba originaria de la región del mar Mediterráneo oriental, ya en el antiguo Egipto y el Imperio Romano se utilizaba para condimentar platillos.

El perejil se comenzó a utilizar como condimento verde en la Cerdeña y el Mediterráneo Oriental. Los griegos y los romanos fueron los primeros en utilizar y cultivar este producto, posteriormente se expandió al resto del mundo.

perefil y cilantro
Ambas hierbas se pueden cultivar en casa en una maceta.

Físicamente, el cilantro tiene hojas más anchas y redondas, es de un color más claro y, normalmente, se vende con las raíces. El perejil se diferencia notablemente en cuanto a color y tamaño. Sus hojas son más pequeñas y puntiagudas, son de un verde más intenso y se vende sin raíces.

Además, tienen bastantes diferencias de sabor y olor. El cilantro tiene un aroma mucho más intenso y un gusto ácido casi cítrico. El perejil es más suave y con un toque amargo.

Alimentos con grandes diferencias: ¿para qué se usan el perejil y el cilantro?

cilantro picado
Juntos también combinan muy bien, aunque el cilantro es un poco más intenso que el perejil y puede opacarlo.

  • El cilantro se usa en platos más intensos y recetas picantes. Normalmente, se utiliza en la gastronomía mexicana, en guisos picantes, pastas, salsas, pescados, sopas y curris.
  • El perejil se usa en platillos más generales y para saborizar caldos, sopas, platos con arroz, carnes y papas. Es un poco más versátil que el cilantro.

