Astrología

Cuál es tu fecha de la suerte desde septiembre a diciembre según tu signo del zodiaco

Nos encontramos a las puertas del último trimestre de 2025, por eso, la astrología te revela tu próxima fecha de la suerte de acuerdo con tu signo del zodiaco

Martina Baiardi
Martina Baiardi
La astrología asegura que cada año trae momentos clave en los que las energías del universo favorecen a determinados signos. En 2025, todavía restan días en los que el movimiento de los planetas, los eclipses y la posición de Júpiter influirán en la suerte y las oportunidades de cada uno.

La astrología revela que se avecina una fecha de suerte cautivadora, con el potencial de impulsar tus metas, ambiciones y deseos según tu signo zodiacal. Aprovecha esta oportunidad para potenciar el efecto de las energías cósmicas y explotar al máximo el tiempo que te queda de año.

Astrología: cuál es tu fecha de la suerte según tu signo del zodiaco

En la sección de hoy, podrás manifestar tus mayores anhelos considerando cuál será tu día de la suerte.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu mejor día será el 2 de octubre, cuando la Luna Nueva en Libra active tu área de pareja y asociaciones. Con el planeta guerrero regente de Aries, encontrarán una ambición, confianza y resultados excepcionales en sus metas profesionales o personales.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El movimiento de los astros, como el Sol, la Luna y los planetas, pueden predecir eventos futuros o entender la personalidad y el comportamiento humano.

El 8 de noviembre será tu fecha de suerte, gracias al trígono entre Venus y Júpiter. Un día perfecto para inversiones, compras importantes o un nuevo comienzo laboral. Los momentos de cambio te permiten soltar lo que fue y abrazar tu mayor potencial.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El 14 de septiembre traerá un impulso especial con la conjunción de Mercurio y el Sol en tu zona creativa. Ideal para iniciar proyectos, viajes o estudios. Con claridad, entusiasmo y e intuición se abrirán puertas que antes estaban cerradas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La Luna Llena del 5 de diciembre iluminará tu área de hogar y familia. Puede significar un logro personal importante o la resolución de un conflicto cercano. Mantén una mente abierta, confía en tu intuición y lidera con una comunicación auténtica.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El 18 de octubre será clave, con el Sol en sextil a Júpiter. Ese día tendrás magnetismo especial para atraer nuevas oportunidades profesionales o de reconocimiento. Tus luchas internas dan paso a la conciliación.

Descubriendo tu fecha de la suerte conocer&aacute;s como encarar ese d&iacute;a con la mejor de las energ&iacute;as.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El 30 de septiembre marcará un antes y un después con el ingreso de Venus en tu signo. Será tu día ideal para el romance, acuerdos y decisiones financieras.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Venus entra en Libra el 13 de octubre de 2025 y gracias a ello tus conexiones se disparan, se forjan amistades, la vida amorosa se intensifica y se te conceden recursos. Te sientes adorado, visto y admirado.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El 12 de noviembre será tu día afortunado con Marte en trígono a Neptuno. Energía especial para concretar sueños, cerrar acuerdos y expandir horizontes.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Gracias al poder de la astrolog&iacute;a sobre tu signo del zodiaco podr&aacute;s decretar y manifestar tu destino.

Tu gran día será el 27 de noviembre, cuando el Sol y Júpiter se conecten favorablemente. Una fecha que atraerá crecimiento, viajes y expansión personal.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El 21 de diciembre, con el Sol ingresando a tu signo, marcará tu jornada más afortunada. Tiempo de liderar y materializar proyectos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El 9 de octubre será clave con la influencia positiva de Saturno en tu área de metas. Ese día podés avanzar con planes de largo plazo y recibir reconocimiento.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Saturno se estaciona directo en tu signo el 28 de noviembre de 2025, marcando el final del período retrógrado actual. Con autoconciencia y responsabilidad, estás decidido a dominar tu oficio, reordenar tu vida y asegurar el éxito.

