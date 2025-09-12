Cuál es tu fecha de la suerte desde septiembre a diciembre según tu signo del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu mejor día será el 2 de octubre, cuando la Luna Nueva en Libra active tu área de pareja y asociaciones. Con el planeta guerrero regente de Aries, encontrarán una ambición, confianza y resultados excepcionales en sus metas profesionales o personales.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

persona con suerte El movimiento de los astros, como el Sol, la Luna y los planetas, pueden predecir eventos futuros o entender la personalidad y el comportamiento humano.

El 8 de noviembre será tu fecha de suerte, gracias al trígono entre Venus y Júpiter. Un día perfecto para inversiones, compras importantes o un nuevo comienzo laboral. Los momentos de cambio te permiten soltar lo que fue y abrazar tu mayor potencial.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El 14 de septiembre traerá un impulso especial con la conjunción de Mercurio y el Sol en tu zona creativa. Ideal para iniciar proyectos, viajes o estudios. Con claridad, entusiasmo y e intuición se abrirán puertas que antes estaban cerradas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La Luna Llena del 5 de diciembre iluminará tu área de hogar y familia. Puede significar un logro personal importante o la resolución de un conflicto cercano. Mantén una mente abierta, confía en tu intuición y lidera con una comunicación auténtica.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El 18 de octubre será clave, con el Sol en sextil a Júpiter. Ese día tendrás magnetismo especial para atraer nuevas oportunidades profesionales o de reconocimiento. Tus luchas internas dan paso a la conciliación.

trebol Descubriendo tu fecha de la suerte conocerás como encarar ese día con la mejor de las energías.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El 30 de septiembre marcará un antes y un después con el ingreso de Venus en tu signo. Será tu día ideal para el romance, acuerdos y decisiones financieras.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Venus entra en Libra el 13 de octubre de 2025 y gracias a ello tus conexiones se disparan, se forjan amistades, la vida amorosa se intensifica y se te conceden recursos. Te sientes adorado, visto y admirado.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El 12 de noviembre será tu día afortunado con Marte en trígono a Neptuno. Energía especial para concretar sueños, cerrar acuerdos y expandir horizontes.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

signos del zodiaco Gracias al poder de la astrología sobre tu signo del zodiaco podrás decretar y manifestar tu destino.

Tu gran día será el 27 de noviembre, cuando el Sol y Júpiter se conecten favorablemente. Una fecha que atraerá crecimiento, viajes y expansión personal.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El 21 de diciembre, con el Sol ingresando a tu signo, marcará tu jornada más afortunada. Tiempo de liderar y materializar proyectos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El 9 de octubre será clave con la influencia positiva de Saturno en tu área de metas. Ese día podés avanzar con planes de largo plazo y recibir reconocimiento.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Saturno se estaciona directo en tu signo el 28 de noviembre de 2025, marcando el final del período retrógrado actual. Con autoconciencia y responsabilidad, estás decidido a dominar tu oficio, reordenar tu vida y asegurar el éxito.