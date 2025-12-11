Inicio Sociedad Uñas
Curiosidades

Cuál es la función oculta del pequeño orificio del alicate para uñas

El orificio pequeño del cortador de uñas tiene funcionalidades que la mayor parte de la población ignora. Descubre las curiosidades detrás de esta herramienta

Paula García
Por Paula García [email protected]
Cuál es la función oculta del pequeño orificio del cortauñas.

Cuál es la función oculta del pequeño orificio del cortauñas.

Muchos objetos de uso cotidiano tienen funciones poco conocidas y cuando las descubrimos se vuelven incluso más funcionales. Pocas veces nos detenemos a analizarlos, pero ciertos diseños ofrecen soluciones prácticas en el día a día. Una de estas herramientas es el alicate para uñas.

El cortauñas, cortador de uñas o alicate, es un objeto básico que encontramos en cualquier bolso, neceser, o directamente en el hogar. En esta oportunidad, traemos información útil sobre esta herramienta, pues hay un dato que seguramente desconocías sobre los alicates de uso personal. En este artículo, develamos algunas curiosidades.

Función oculta del pequeño orificio del alicate de uñas

Muchos diseños de alicates para uñas traen un agujero en su estructura. Lejos de ser un simple elemento estético, este detalle sirve para hacerlo más funcional y fácil de transportar.

No cortarse uñas de noche (3).png
El cortador de uñas es un elemento básico en todos los hogares.

El cortador de uñas es un elemento básico en todos los hogares.

Una de las mayores utilidades de este orificio es permitir que el cortauñas se fije a un llavero o una cadena, lo que resulta ideal para quienes desean tenerlo siempre a mano, especialmente durante viajes o desplazamientos.

Gracias a este orificio, el cortador de uñas se puede colgar en un gancho en la habitación o el baño, evitando que ocupe demasiado espacio en la estantería. Asimismo, se puede fijar en el interior de un bolso o botiquín, manteniéndolo siempre en el mismo sitio, para no perderlo de vista.

Otra función del agujero del cortauñas es que puede resultar útil para doblar alambres o cables. Si introduces el material en el orificio, haces movimiento y presión se logra un doblado preciso, sin necesidad de una pinza u otra herramienta.

cortauñas a.jpg
Algunos cortadores de uñas incluyen apéndices multifuncionales.

Algunos cortadores de uñas incluyen apéndices multifuncionales.

Otras utilidades del cortauñas

Ciertos modelos de cortauñas incluyen otros apéndices o herramientas sujetas al pequeño orificio. Ya sea una lima de uñas para limar en cualquier momento, una espátula que puede servir como destornillador o incluso para abrir un paquete. Con un poco de ingenio, estas herramientas pueden utilizarse en diversas ocasiones de la vida cotidiana.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar