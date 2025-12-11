Cuál es la función oculta del pequeño orificio del alicate para uñas

Muchos objetos de uso cotidiano tienen funciones poco conocidas y cuando las descubrimos se vuelven incluso más funcionales. Pocas veces nos detenemos a analizarlos, pero ciertos diseños ofrecen soluciones prácticas en el día a día. Una de estas herramientas es el alicate para uñas.
El cortauñas, cortador de uñas o alicate, es un objeto básico que encontramos en cualquier bolso, neceser, o directamente en el hogar. En esta oportunidad, traemos información útil sobre esta herramienta, pues hay un dato que seguramente desconocías sobre los alicates de uso personal. En este artículo, develamos algunas curiosidades.
Función oculta del pequeño orificio del alicate de uñas
Muchos diseños de alicates para uñas traen un agujero en su estructura. Lejos de ser un simple elemento estético, este detalle sirve para hacerlo más funcional y fácil de transportar.
Una de las mayores utilidades de este orificio es permitir que el cortauñas se fije a un llavero o una cadena, lo que resulta ideal para quienes desean tenerlo siempre a mano, especialmente durante viajes o desplazamientos.
Gracias a este orificio, el cortador de uñas se puede colgar en un gancho en la habitación o el baño, evitando que ocupe demasiado espacio en la estantería. Asimismo, se puede fijar en el interior de un bolso o botiquín, manteniéndolo siempre en el mismo sitio, para no perderlo de vista.
Otra función del agujero del cortauñas es que puede resultar útil para doblar alambres o cables. Si introduces el material en el orificio, haces movimiento y presión se logra un doblado preciso, sin necesidad de una pinza u otra herramienta.
Otras utilidades del cortauñas
Ciertos modelos de cortauñas incluyen otros apéndices o herramientas sujetas al pequeño orificio. Ya sea una lima de uñas para limar en cualquier momento, una espátula que puede servir como destornillador o incluso para abrir un paquete. Con un poco de ingenio, estas herramientas pueden utilizarse en diversas ocasiones de la vida cotidiana.