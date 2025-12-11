Cuál es la función oculta del pequeño orificio del alicate para uñas

No cortarse uñas de noche (3).png El cortador de uñas es un elemento básico en todos los hogares.

Una de las mayores utilidades de este orificio es permitir que el cortauñas se fije a un llavero o una cadena, lo que resulta ideal para quienes desean tenerlo siempre a mano, especialmente durante viajes o desplazamientos.

Gracias a este orificio, el cortador de uñas se puede colgar en un gancho en la habitación o el baño, evitando que ocupe demasiado espacio en la estantería. Asimismo, se puede fijar en el interior de un bolso o botiquín, manteniéndolo siempre en el mismo sitio, para no perderlo de vista.

Otra función del agujero del cortauñas es que puede resultar útil para doblar alambres o cables. Si introduces el material en el orificio, haces movimiento y presión se logra un doblado preciso, sin necesidad de una pinza u otra herramienta.

cortauñas a.jpg Algunos cortadores de uñas incluyen apéndices multifuncionales.

Otras utilidades del cortauñas

Ciertos modelos de cortauñas incluyen otros apéndices o herramientas sujetas al pequeño orificio. Ya sea una lima de uñas para limar en cualquier momento, una espátula que puede servir como destornillador o incluso para abrir un paquete. Con un poco de ingenio, estas herramientas pueden utilizarse en diversas ocasiones de la vida cotidiana.