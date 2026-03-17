Cuál es el origen de las manchas amarillentas en las almohadas y cómo quitarlas sin gastar dinero

almohada manchas Descubrí la razón por la que tus almohadas tienen manchas amarillentas.

Además, es fundamental saber que nuestra piel produce sebo de forma natural, una grasa necesaria para protegernos pero que, en contacto con la almohada, actúa como un imán para la suciedad. Esto empeora en el caso de las personas que se maquillan pero no se quitan los productos del rostro antes de dormir.

¿Cómo quitar las manchas amarillentas de las almohadas?

Existen distintos trucos caseros de limpieza que nos permitirán dejar nuestras almohadas impolutas, como recién compradas. Uno de los métodos más efectivos consiste en recurrir al vinagre blanco. Al añadir este líquido en el compartimento del suavizante del lavarropas, aprovechamos su capacidad para romper las moléculas de grasa y desinfectar profundamente. En este caso, el programa debe ser a una temperatura de 60°C.

En caso de no querer introducir las almohadas al lavarropas, podrás preparar una mezcla de agua oxigenada, agua y jabón líquido. Revolver bien y volcar en una botella atomizadora. Rociar sobre las manchas y cepillar con un cepillo de cerdas suaves.

almohada sucia Así podés limpiar tus almohadas y quitarles las manchas amarillentas.

Independientemente del método de limpieza elegido, el secado debe ser siempre igual. La sugerencia pasa por secar a la sombra, sobre un tendedero o una silla, girando la almohada cada tanto para que no pierda su forma.