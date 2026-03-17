Cuál es el origen de las manchas amarillentas en las almohadas y cómo quitarlas sin gastar dinero

Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida entregados al descanso, pero rara vez nos detenemos a pensar en lo que sucede mientras dormimos. Con el tiempo, es casi inevitable notar la aparición de esas antiestéticas manchas amarillentas que se adhieren a nuestras almohadas. A continuación sabrás cómo se originan y cuáles son los mejores trucos caseros de limpieza para dejarlas como nuevas.
¿Por qué aparecen manchas amarillentas en las almohadas?
Si notás que cada vez aparecen más manchas amarillentas en tu almohada, como así también en la funda, la explicación de esto radica en la humedad. Durante la noche, nuestro cuerpo regula su temperatura a través del sudor y gran parte de ese vapor es absorbido directamente por las fibras de la tela.
A esto se le suma un hábito muy frecuente pero perjudicial: acostarse con el cabello húmedo tras la ducha. La combinación de agua y calor genera un caldo de cultivo que acelera la degradación de los tejidos y deja cercos oscuros que se fijan con el paso de las horas.
Además, es fundamental saber que nuestra piel produce sebo de forma natural, una grasa necesaria para protegernos pero que, en contacto con la almohada, actúa como un imán para la suciedad. Esto empeora en el caso de las personas que se maquillan pero no se quitan los productos del rostro antes de dormir.
¿Cómo quitar las manchas amarillentas de las almohadas?
Existen distintos trucos caseros de limpieza que nos permitirán dejar nuestras almohadas impolutas, como recién compradas. Uno de los métodos más efectivos consiste en recurrir al vinagre blanco. Al añadir este líquido en el compartimento del suavizante del lavarropas, aprovechamos su capacidad para romper las moléculas de grasa y desinfectar profundamente. En este caso, el programa debe ser a una temperatura de 60°C.
En caso de no querer introducir las almohadas al lavarropas, podrás preparar una mezcla de agua oxigenada, agua y jabón líquido. Revolver bien y volcar en una botella atomizadora. Rociar sobre las manchas y cepillar con un cepillo de cerdas suaves.
Independientemente del método de limpieza elegido, el secado debe ser siempre igual. La sugerencia pasa por secar a la sombra, sobre un tendedero o una silla, girando la almohada cada tanto para que no pierda su forma.