Cuál es el mejor lugar de la cama para dormir y atraer buenas vibras, según el Feng Shui

Por el contrario, el lado derecho es denominado el lado del Tigre, vinculado a la energía Yin. Este espacio representa lo femenino, la tierra, la oscuridad y la capacidad de absorción. Para que una relación prospere y el descanso sea reparador, esta filosofía sugiere que cada miembro de la pareja ocupe el lugar que corresponde a su naturaleza energética: el hombre en el Yang y la mujer en el Yin.

En caso de tener una cama grande y dormir en soledad, la filosofía asiática de origen taoísta sugiere dormir del lado de la cama que señalado anteriormente de acuerdo a tu género.

cama dormir ¿De qué lado conviene dormir, según el Feng Shui?

Por otro lado, si una pareja decide dormir en posiciones contrarias a las sugeridas por el Feng Shui, se genera una disonancia vibratoria. Esto no solo se traduce en una mayor dificultad para conciliar el sueño, sino que puede provocar que los habitantes se sientan agotados o irritables, ya que el cuerpo lucha por adaptarse a una frecuencia que no le es propia. A su vez, esto traerá problemas afectivos.