Cuál es el mejor lugar de la cama para dormir y atraer buenas vibras, según el Feng Shui

El Feng Shui es una disciplina milenaria con más de 3.500 años de historia. Esta filosofía china parte de una premisa fundamental: el espacio que habitamos tiene un impacto directo en nuestro equilibrio emocional y vital. En este sentido, los postulados milenarios nos indican cuál es el lugar de la cama indicado para dormir y atraer buenas vibras.
Lo dice el Feng Shui: este es el mejor lugar de la cama para dormir
El dormitorio es, sin duda, el santuario del bienestar dentro del hogar, y más todavía la cama, ya que allí pasamos entre 6 y 8 horas diarias. Según este sistema oriental, la disposición de los muebles en esta estancia determina la calidad de nuestro sueño. Dado que pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, la posición de la cama se convierte en el factor determinante para recargar nuestra vitalidad y mantener la armonía.
En este sentido, el Feng Shui establece que existen dos fuerzas predominantes que rigen cada lado de la cama. El lateral izquierdo es conocido como el lado del Dragón, el cual representa la energía Yang. Esta fuerza se asocia tradicionalmente con los principios de la luz, el cielo, la actividad y lo masculino. Es una zona de movimiento y expansión que requiere un tratamiento específico para no desequilibrar el entorno.
Por el contrario, el lado derecho es denominado el lado del Tigre, vinculado a la energía Yin. Este espacio representa lo femenino, la tierra, la oscuridad y la capacidad de absorción. Para que una relación prospere y el descanso sea reparador, esta filosofía sugiere que cada miembro de la pareja ocupe el lugar que corresponde a su naturaleza energética: el hombre en el Yang y la mujer en el Yin.
En caso de tener una cama grande y dormir en soledad, la filosofía asiática de origen taoísta sugiere dormir del lado de la cama que señalado anteriormente de acuerdo a tu género.
Por otro lado, si una pareja decide dormir en posiciones contrarias a las sugeridas por el Feng Shui, se genera una disonancia vibratoria. Esto no solo se traduce en una mayor dificultad para conciliar el sueño, sino que puede provocar que los habitantes se sientan agotados o irritables, ya que el cuerpo lucha por adaptarse a una frecuencia que no le es propia. A su vez, esto traerá problemas afectivos.