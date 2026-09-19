Cuál es el ejercicio que transforma tu espalda en pocas semanas y podés hacerlo en casa

Fortalecer la espalda no requiere necesariamente máquinas de gimnasio ni largas sesiones de entrenamiento. Existe un ejercicio sencillo que permite trabajar especialmente la zona lumbar, mejorar la postura y sumar fuerza al core. Lo mejor de todo es que lo podés hacer en casa.
Este ejercicio fortalece la espalda y mejora la postura en pocas semanas
La extensión de espalda, con algunas variantes, es un ejercicio se puede realizar en casa y sin equipamiento específico. Este movimiento ayudará a fortalecer dicha región muscular y, al mismo tiempo, mejorar la postura.
Recordemos que la zona baja de la espalda suele quedar relegada frente a otros músculos de la parte superior del cuerpo. Sin embargo, entrenarla es importante para desarrollar una espalda más fuerte y conseguir mayor estabilidad durante otros movimientos. La extensión de espalda también involucra los glúteos y el abdomen, por lo que se convierte en una alternativa completa para incorporar a una rutina de entrenamiento.
Cómo hacer extensión de espalda en casa
Aunque las máquinas específicas, como la silla romana, permiten realizar este movimiento de manera controlada, existen diferentes alternativas para quienes entrenan en casa. Una de ellas es la extensión inversa, que puede hacerse sobre una mesa firme o un banco resistente.
Para realizar el ejercicio hay que colocarse boca abajo, dejando las piernas libres y manteniendo el abdomen activo. Las piernas se flexionan ligeramente y después se elevan y descienden de forma controlada. Este movimiento concentra el esfuerzo en los glúteos y la zona lumbar.
Otra opción es la extensión de espalda directamente sobre el suelo. En este caso, hay que colocarse boca abajo y llevar las manos detrás de la cabeza. Desde esa posición se eleva el torso suavemente, sin buscar una altura excesiva. La movilidad y la técnica deben tener prioridad sobre la amplitud del movimiento.
Otra variante que puede incorporarse a un entrenamiento en casa es el popularmente conocido como “Superman”. Solo hace falta una esterilla o una superficie cómoda para tumbarse boca abajo.
El movimiento consiste en elevar simultáneamente el torso y las piernas, manteniendo la posición durante unos segundos antes de volver lentamente al suelo. La dificultad puede modificarse según cuánto se eleven las extremidades y cuánto tiempo se mantenga la postura. Además de involucrar la espalda baja, permite trabajar los glúteos.