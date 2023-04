"Crónicas de Alfonso. 40 años de Democracia", la vida de Alfonsín y el recuerdo que dejó

cronicas de alfonso.jpg

El mismo Suarez se encargó de presentar el libro en la UBA hace unos días y lo hizo frente a Cristina Carreras y Raúl Alfonsín (nieto) en representación de la Facultad de Derecho; Ignacio Nacho López, quien fuera el vocero presidencial entre 1983 y 1989 y el autor del libro Roberto Suárez, que desde hace muchos años se dedica al ejercicio periodístico.

El ex vocero de Alfonsín dijo que esta era una buena oportunidad para celebrar los 40 años de Democracia, pero advirtió que el clima social y político que se vive en el país no es el mejor de todos y rescató la prédica del ex presidente argentino en torno a la necesidad que los argentinos “nos pongamos de acuerdo en algunos comunes denominadores”.

Por su parte, el autor del libro, Roberto Suarez, hizo una reseña de los diferentes pasajes de su obra y una semblanza de lo que fue la vida y obra de Alfonsín no solo como presidente sino también como escritor y periodista a los largo de su vida, destacando que ha sido uno de los ex Presidentes argentinos que más libros ha escrito.