El IPV tiene como objetivo darle la posibilidad a de acceder a un crédito hipotecario, a todas aquellas personas que no pueden recibir un préstamo tradicional para viviendas de una entidad bancaria. Este organismo ofrece distintas alternativas muy económicas para poder llegar al sueño de la casa propia, ya que estos créditos tienen distintas opciones para afrontar.
Créditos hipotecarios del IPV: cómo inscribirte para tener tu casa propia con una cuota baja
Muchos sueñan con poder acceder a su casa propia, y el IPV ofrece una línea de créditos hipotecarios que permite hacerlo con cuotas que no superan los 270 mil pesos
Dentro de las distintas líneas de créditos hipotecarios que ofrece el IPV, se destaca una de ellas, que permite que los interesados puedan construir su casa propia de acuerdo al gusto e interés que tenga, en cuanto a tamaño. Para esta posibilidad, el préstamo para viviendas se otorga siempre y cuando uno cumpla con ciertos requisitos, y el valor de la cuota es más económica, a un menor tamaño de vivienda.
IPV: estos son los requisitos para acceder a un crédito hipotecario para la casa propia
El IPV ofrece varios servicios a la comunidad, pero el que más se destaca sin duda alguna es las diferentes líneas de créditos hipotecarios con el que cuenta y permite que, aquellos que no pueden acceder a un préstamo bancario tradicional, tengan una alternativa para llegar a la casa propia. Estas se caracterizan por tener una gran facilidad de pago y cuotas económicas.
En la actualidad, entre las líneas de créditos hipotecarios, solo una está abierta para inscribirse en el IPV, y se trata del programa Construyo Mi Casa. En este caso, a diferencia de otros, tiene una serie de requisitos que cumplir y que no pueden negociarse.
La línea de créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble, y el tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m².
Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:
- Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67
- Aplicable a vivienda única.
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
- No poseer inmuebles a su nombre.
IPV: cuánto pago de cuota por un crédito hipotecario según el tamaño de casa y mi ingreso
Para hacer una casa en particular, de acuerdo a los distintos parámetros de tamaño que impone el IPV, hay que tener determinado ingreso mínimo. Estos son los siguientes:
- 140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.
- 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.
- 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.
- 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.
- 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.
- 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.
IPV: paso a paso para inscribirme a un crédito hipotecario
Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.
Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes:
- Reunir toda la documentación, digitalizarla en caso de que sea necesario, completar el formulario con los datos y subir los archivos en PDF.
- Luego de esto, el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúan la postulación.
- El siguiente paso es una evaluación de la aptitud de terrenos.
- Formalización de los contratos de ahorro previo con el IPV.
- Otorgamiento del crédito, ya sea porque se cumplió el periodo de ahorro (36 cuotas) o porque se participó de una licitación.
- Luego se procede a la construcción según el cronograma de desembolsos.