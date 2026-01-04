Créditos hipotecarios del IPV para acceder a casas con cuotas muy bajas

Los créditos hipotecarios están en auge desde el 2023, y para quienes no pudieron acceder a la oferta de los bancos, tienen la posibilidad de hacerlo en el IPV. Estos préstamos para viviendas cuentan con cuotas muy bajas para accder a viviendas de tipo social.
El IPV no se limita a una sola línea de créditos hipotecarios, sino que ofrece varias opciones, con características similares, pero no identicas. En la actualidad hay solo una disponible para ser inscripto, y permite que uno haga la vivienda de acuerdo al tamaño y gustos que desee, lo cual encarece el valor de la cuota.
El IPV cuenta con distintas líneas de créditos hipotecarios, y cada una de ellas tiene requisitos y condiciones diferentes. Lo que hay algo que no se negocia es el fácil acceso y lo económico de sus cuotas.
En la actualidad, el IPV solo cuenta con la línea de créditos hipotecarios conocido como el programa Construyo Mi Casa. El valor diferencial de esta opción, es que la casa no está construida, sino que quien afronta el proyecto, recibe el dinero para hacerla a gusto de ella, aunque hay algunos parámetros que cumplir.
Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:
- Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67
- Aplicable a vivienda única.
- Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble
- El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
- No poseer inmuebles a su nombre.
Créditos hipotecarios del IPV: cuánto es el valor de la cuota según el tamaño de la casa
De acuerdo al tamaño de la vivienda, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV son las siguientes:
- 140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.
- 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.
- 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.
- 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.
- 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.
- 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.
IPV: paso a paso para inscribirme a un crédito hipotecario
Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.
Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes:
- Reunir toda la documentación, digitalizarla en caso de que sea necesario, completar el formulario con los datos y subir los archivos en PDF.
- Luego de esto, el IPV verifica el cumplimiento de los requisitos y evalúan la postulación.
- El siguiente paso es una evaluación de la aptitud de terrenos.
- Formalización de los contratos de ahorro previo con el IPV.
- Otorgamiento del crédito, ya sea porque se cumplió el periodo de ahorro (36 cuotas) o porque se participó de una licitación.
- Luego se procede a la construcción según el cronograma de desembolsos.