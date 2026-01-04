Créditos hipotecarios del IPV para acceder a casas con cuotas muy bajas

En la actualidad, el IPV solo cuenta con la línea de créditos hipotecarios conocido como el programa Construyo Mi Casa. El valor diferencial de esta opción, es que la casa no está construida, sino que quien afronta el proyecto, recibe el dinero para hacerla a gusto de ella, aunque hay algunos parámetros que cumplir.

Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67

Aplicable a vivienda única.

Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble

El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

casas ipv Foto: IPV

Créditos hipotecarios del IPV: cuánto es el valor de la cuota según el tamaño de la casa

De acuerdo al tamaño de la vivienda, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV son las siguientes:

140 m²: Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67.

Cuota mensual de $566.394,13 y un ingreso mínimo de $2.831.970,67. 120 m²: Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94.

Cuota mensual de $497.552,19 y un ingreso mínimo de $2.487.760,94. 100 m²: Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11.

Cuota mensual de $403.361,01 y un ingreso mínimo de $2.016.805,11. 80 m²: Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63.

Cuota mensual de $339.831,53 y un ingreso mínimo de $1.699.157,63. 69 m²: Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55.

Cuota mensual de $304.824,71 y un ingreso mínimo de $1.524.123,55. 55 m²: Cuota mensual de $264.650,22 y un ingreso mínimo de $1.323.251,12.

IPV: paso a paso para inscribirme a un crédito hipotecario

Inscribirse en esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con varios puntos, y la página web oficial, describe punto por punto los pasos que deben seguirse. Es importante remarcar que cada línea de préstamos varía sus requisitos y condiciones.

DJI_0073 El IPV entregó en Guaymallén uno de los barrios más grandes de la última década.

Los pasos a seguir para esta línea de créditos hipotecarios del IPV son los siguientes: