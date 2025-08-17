Créditos hipotecarios del Banco Nación: se anunció un importante cambio en cómo solicitarlo

El Banco Nación continúa liderando el ranking de entidades bancarias en materia de créditos hipotecarios, y es que hace un año que estos préstamos para viviendas viene en alza. El banco ha generado cambios durante este tramo, con el objetivo de seguir siendo la opción más elegida entre clientes y no clientes.

Los créditos hipotecarios tienen una nueva forma, más ágil y sencilla, de ser solicitado, y esto se debe a que el Banco Nación confirmó la llegada de una nueva herramienta que permite esto. Con el mes de agosto, la entidad bancaria lanzó una plataforma que brinda un servicio mucho más amplio y fácil de acceder a un préstamo para casas.

El Banco Nación generó cambios muy importantes en la forma de pedir un crédito hipotecario

Banco Nación: el nuevo programa que agiliza el acceder a un crédito hipotecario

Mediante un comunicado oficial, el Banco Nación dio a conocer que durante los primeros 6 meses del 2025, hicieron entrega de 11.300 millones de dólares en créditos hipotecarios, en comparación al mismo lapso de tiempo del 2024. Esto demuestra que el aumento en la solicitud y gestión de estos préstamos para casa, se mantiene firme, ente clientes y no clientes.

Desde el Banco Nación tienen en claro que el objetivo es seguir liderando en el mercado en materia de créditos hipotecarios, y para ello busca ofrecer y mejorar los servicios en relación con los préstamos para viviendas. Hasta el momento, la entidad bancaria dispone de los siguientes beneficios:

  • Dejar de lado el UVA para manejarse con el CVS
  • Empleados públicos reciben una cobertura del 90% del monto total
  • No clientes pueden solicitar un crédito hipotecario

Ahora debemos sumarle una nueva herramienta que lanza en Banco Nación, que no solo busca agilizar el proceso de solicitud de los créditos hipotecarios, sino inclusive, acercar a las partes. La entidad bancaria asegura que con esta oferta, se intenta conectar al solicitante del préstamo para viviendas, con una inmobiliaria y las casas disponibles en el mercado.

Esta herramienta busca facilitar la manera de sacar el crédito hipotecario

Se trata de un portal conocido como “+Hogares con BNA”, sitio en el cual el Banco Nación genera un acceso mucho más sencillo a propiedades aptas para créditos hipotecarios. Desde la entidad bancaria aseguran que funciona como un "Marketplace inmobiliario".

Créditos hipotecarios: cuáles son los beneficios de la herramienta del Banco Nación

Según la mirada del Banco Nación, este nuevo programa que trabaja sobre los créditos hipotecarios tiene los siguientes beneficios:

  • El objetivo de la aplicación es agilizar y digitalizar el proceso de búsqueda, selección y compra de viviendas con la mejor oferta de créditos hipotecarios del mercado
  • El portal interactivo busca reducir drásticamente los tiempos del proceso hipotecario, es un cambio de paradigma interno y externo, una propuesta disruptiva que cambia la forma de comercializar créditos hipotecarios del Banco.
  • La solución está destinada a inmobiliarias y corredores matriculados interesados en vender propiedades aptas para crédito y al público en general, con o sin vínculo previo con el Banco, y para quien desea comprar una vivienda con financiamiento de la institución.

