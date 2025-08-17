Créditos hipotecarios del Banco Nación: se anunció un importante cambio en cómo solicitarlo

Desde el Banco Nación tienen en claro que el objetivo es seguir liderando en el mercado en materia de créditos hipotecarios, y para ello busca ofrecer y mejorar los servicios en relación con los préstamos para viviendas. Hasta el momento, la entidad bancaria dispone de los siguientes beneficios:

Dejar de lado el UVA para manejarse con el CVS

Empleados públicos reciben una cobertura del 90% del monto total

No clientes pueden solicitar un crédito hipotecario

Ahora debemos sumarle una nueva herramienta que lanza en Banco Nación, que no solo busca agilizar el proceso de solicitud de los créditos hipotecarios, sino inclusive, acercar a las partes. La entidad bancaria asegura que con esta oferta, se intenta conectar al solicitante del préstamo para viviendas, con una inmobiliaria y las casas disponibles en el mercado.

Créditos-hipotecarios-del-Banco-Nación-cuáles-son-las-condiciones-y-quiénes-pueden-solicitarlo.jpg Esta herramienta busca facilitar la manera de sacar el crédito hipotecario

Se trata de un portal conocido como “+Hogares con BNA”, sitio en el cual el Banco Nación genera un acceso mucho más sencillo a propiedades aptas para créditos hipotecarios. Desde la entidad bancaria aseguran que funciona como un "Marketplace inmobiliario".

Créditos hipotecarios: cuáles son los beneficios de la herramienta del Banco Nación

Según la mirada del Banco Nación, este nuevo programa que trabaja sobre los créditos hipotecarios tiene los siguientes beneficios: