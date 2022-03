A los beneficiarios que ya podían pedir este préstamo (jubilados y pensionados del SIPA y para titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC) o Pensión no Contributiva por vejez y Pensiones No Contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos), se les sumó los titulares de prestaciones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos.

créditos anses jubilados y pensionados.jpg

Las principales características de estos préstamos son:

Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, o 48 cuotas. En el caso de la PUAM y la PNC por Vejez el monto máximo es de $70.000.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES: quiénes puede acceder a los préstamos hasta $200.000

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o Pensión no Contributiva por vejez

Pensiones No Contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

Titulares de las prestaciones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos (nuevo sector incorporado)

ANSES.jpeg

Requisitos y qué documentación se necesita para pedir el préstamo

Residir en el país.

Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito

Documentación a presentar

DNI

CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático u home banking.

Mi Anses: cómo pedir el crédito