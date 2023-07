ANSES Jubilados: cuánto gano por mes si deposito en plazo fijo el crédito de $ 400000

Ahora, si tenemos en cuenta que la cuota a devolver no puede superar el 30% de los ingresos mensuales, el saldo da a favor de aquellas personas que lo coloquen en plazo fijo. Aunque también hay que tener en cuenta la inflación de cada mes y la devaluación del peso. Pero al finalizar de pagar el crédito, siempre quedará una suma. No obstante, no es el fin de este crédito de ANSES.

jubilados anses.webp

De hecho, desde el Gobierno Nacional y desde ANSES explicaron que la idea de estos créditos para jubilados es que sean utilizados para viajar o en la compra de electrodomésticos, donde la tasa de interés es mayor.

ANSES: qué se necesita para acceder a los créditos para jubilados

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Presentar DNI

Presentar CBU de cuenta bancaria propia. Este se puede obtener en el banco, cajero automático o home banking.

ANSES Jubilados: de cuánto es la cuota si saco un crédito

Según lo confirmado por ANSES, los créditos para jubilados pueden ir desde los $5.000 hasta los $400.000 y se pueden devolver en 24, 36 y 48 cuotas,

Este martes, ANSES confirmó que el crédito de $400.000 tiene una tasa de interés anual del 29% y que la cuota a devolver no puede exceder nunca del 30% de los ingresos.

Incluso, la cuota a devolver se puede simular ingresando en Mi ANSES.

anses, jubilados.jpg

Cómo hago para sacar un crédito de ANSES

Para sacar uno de estos créditos de ANSES, se necesita tener el documento y actualizar los datos personales y de contaco en Mi Anses. Luego se debe sacar un turno, ya que este trámite es presencial.

Una vez que haya sido aprobado el crédito, el dinero se depositará en los próximos 5 días hábiles. Esto se hace en la misma cuenta en la que ANSES paga los haberes.