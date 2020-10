Cortes en San Luis: el conflicto con los camioneros

Diario UNO dialogó con la dueña de una empresa de camiones, quien prefirió no dar su nombre por motivos de seguridad. La empresaria manifestó que la situación es muy preocupante. Expresó que, tanto ella como otras empresas de transporte, corren serios riesgos de perder toneladas de mercadería. Además, vaticinó que de seguir así, habrá desabastecimiento de algunos productos en Mendoza. Esto porque, día a día, la fila de camiones que no pueden pasar por San Luis se hace más extensa.

La mujer tiene camiones que llevan pollo, carne y pescado, desde Argentina a Chile y viceversa. Además de sus propios camiones, trabaja contratando a otros que prestan servicios para su empresa.

"No sabemos cuánto tiempo durará esto, y qué costo tendrá, tampoco en qué estado llegará la mercadería a destino".

Además, explicó que lo que sucede afecta a toda una cadena productiva que no forma parte del conflicto, pero que termina siendo rehén de la situación.

Desde la Unión Frutihortícola también señalaron lo mismo y aseguraron que ya hay faltante de papas y de cítricos en Mendoza.

No obstante, este viernes se estimaba que los productores dejaran media calzada libre para que los camioneros pudiesen pasar.

El reclamo de los productores

La situación afecta a unos 150 productores ganaderos y agropecuarios mendocinos. Pese a que han pedido de todas las maneras posibles que el Gobierno puntano los habilite a cruzar la frontera, siempre se encontraron con el cierre total de la vecina provincia. A esta altura, los productores denuncian que ya se les mueren los animales de sed y que les han desvalijado sus propiedades que parecen abandonadas.

La respuesta de San Luis

"No es que los productores no pueden pasar sino que solicitamos que se ajusten a los protocolos sanitarios. Las medidas que pedimos son que hagan la cuarentena en un hotel o que puedan entrar con un PCR y hacer cuarentena corta en el establecimiento y después se le hace un segundo hisopado. Con ese segundo hisopado pueden salir al resto de la provincia. Para nosotros el cuidado sanitario es clave", argumentó en Te digo lo que pienso de Radio Nihuil, Dante Brogliere, coordinador ministerio de producción de San Luis Según el funcionario puntano desde el 10 de septiembre han ingresado más de 100 productores, pero remarcó que en la vecina provincia no hay excepciones y apeló a recordar que el mismo gobernador Alberto Rodríguez Saá permanece aislado por contacto estrecho con un custodio que dio positivo de Covid-19.