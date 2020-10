En el texto de la denuncia advierten de que: "la incertidumbre que le genera a las personas la aparición de alguno de los síntomas relacionados con la enfermedad, junto a la alta demanda que tienen los hospitales diariamente, han generado la aparición de lugares no autorizados para realizar estudios de Covid 19".

Según el profesional existen numerosas ofertas de testeos que circulan por las redes sociales, en las cuales por la módica suma de entre $3.000 y $4.000 alguien se ofrece a testear a domicilio al cliente. También denuncian que hay una cuantiosa venta de test rápidos en internet, algo que está prohibido por la ANMAT.

"Eso es muy peligroso porque ningún profesional valida el resultado de esos testeos. Además es posible que al no contar con bioquímicos que hagan la validación, den resultados equívocos o falsos negativos a personas que sí tienen la enfermedad pero que fueron testeados con el test equivocado y con un falso negativo vuelva a trabajar y genere contagios", explicó Yapur.

Para dimensionar la necesidad de que sea un bioquímico quien analice la muestra, desde la asociación que los nuclea resaltaron que existen 3 tipos de testos que se aplican según el momento de la enfermedad que atraviesa el paciente. "Si ya pasaron más de 15 días de que comenzó con los síntomas se debería hacer un test de anticuerpos, si sólo pasaron 5 días se podría aplicar un test de antígenos, como son los rápidos, y si lleva entre 5 y 10 días de haber empezado con síntomas es recomendable hacer un PCR, pero esto lo sabe un bioquímico que es quien hace la validación clínica. Alguien que no esté formado puede errar el método a aplicar y por tanto obtener un resultado equivocado", remarcan.

Con la denuncia en mano, autoridades de esa asociación buscarán reunirse esta semana con la ministra de Salud, Ana María Nadal para que esa cartera tome alguna medida con estas empresas no autorizadas.

Desde ese ministerio aseguraron no tener constancia de estos test clandestinos, y remarcaron que son ellos quienes tienen el poder de habilitar o clausurar este tipo de lugares. "No es sólo hacer un test rápido y listo, si ese test es positivo se debe avanzar con un hisopado para confirmar si esa persona está transcurriendo la enfermedad y puede estar contagiando. Si da positivo eso se informa al sistema SISA e integra las estadísticas oficiales. No hacer esto es ilegal", respondieron.

Recomendaciones clave

Ante la necesidad de realizarse un testeo y para no ser engañados o estafados, desde la Asociación Bioquímica de Mendoza recomiendan q los pacientes tener en cuenta: