Coronavirus: cuánto cuesta hacerse un test particular

Hacia fines del mes pasado la llegada de los test de antígenos, los llamados test rápidos, que detectan la presencia del virus en 15 minutos, se abrió una gran oferta de testeos particulares. Si bien el Gobierno compró 70.000 de estos test y ya empezó a aplicarlos en 18 lugares, este método también llegó a manos de laboratorios privados que los ofrecen como refuerzo de los testeos que venían realizando de PCR.

Esa oferta vino a responder a la alta demanda de testeos e hisopados que hay hoy en Mendoza, ya que tanto las obras sociales, como en varios casos los saturados laboratorios públicos realizan los hisopados cuando pasaron varios días desde que comenzaron los síntomas, y en algunos casos los resultados tardan más de 10 días.

"Opté por hacerlo de manera particular porque mi obra social me daba turno mucho después de que empezaron los síntomas y además me advertían que los resultados tardarían entre 13 y 14 días. En el laboratorio al que acudí el hisopado tardó 3 días y el test de anticuerpos, para saber si tuviste la enfermedad te lo daban de un día para el otro", cuenta un comerciante mendocino que tuvo Covid 19, y eligió quedar en el anonimato.

De manera particular un hisopado nasofaríngeo cuesta entre $7.000 y $8.500, un precio bastante superior a los que se cotizaban allá por mayo, cuando en la provincia estos testeos rondaban los $3.000 y $4.000 dependiendo de la cantidad que pudiese pedir por ejemplo una empresa que hubiese detectado un contagio entre su personal.

En tanto, hoy un test rápido cuesta unos $5.000, pero a ese costo se le puede sumar el hisopado, si es que el test diera negativo, lo que elevaría el costo total a unos $12.000 o $13.000.

"Estos test rápidos son confiables como herramienta de diagnóstico adicional, pero deben hacerse entre el día 1 y el día 7 después de que aparecieron los síntomas. Después de eso ya no sirven. Si dan positivo no hace falta confirmarlos, pero si dan negativos forzosamente el profesional deberá hacer un hisopado para PCR, porque el hecho de que den negativo no descarta la posibilidad de que haya infección", explicó el médico Carlos Espul, coordinador de la Red de Laboratorios de Biología Molecular de la provincia, quien tiene a su cargo todos los laboratorios públicos.

Alertan sobre testeos ilegales

Cada vez que la demanda se desborda aparecen también oportunistas dispuestos a captar clientes desesperados. Eso fue lo que denunció este jueves la Asociación Bioquímica de Mendoza, advirtiendo que muchos de los que ofrecen hacer estos testeos no son laboratorios clandestinos y que los resultados que obtienen pueden ser falsos.