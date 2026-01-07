Convocaron a embarazadas a vacunarse contra un virus respiratorio que ataca a recién nacidos

Aguilar precisó que los estudios de la vacuna del Virus Sincicial Respiratorio probaron que el periodo de mayor seguridad de aplicación es entre las semanas 32 y 36 de gestación, por que permite optimizar la transferencia de anticuerpos específicos contra el VSR al feto, por lo que si alguna embarazada acude a vacunarse antes o después de ese lapso no le colocarán la vacuna.

Embarazada-soñar.jpg La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio debe colocarse entre la semana 32 y la 36 de gestación para darle cobertura al feto.

Con esa vacuna el recién nacido queda protegido desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de vida, etapa en la que la morbimortalidad asociada al VSR es más elevada.

"Los datos de efectividad son precisos y vamos a respetarlos a la hora de aplicar la vacuna", reforzó.

Como se trata de un virus estacional, que afecta sobretodo en el periodo de otoño e invierno, la campaña de vacunación estará disponible hasta el 31 de agosto.

Qué es el Virus Sincicial Respiratorio que afecta a recién nacidos

Desde el Ministerio de Salud explicaron que el VSR representa una importante carga de enfermedad en lactantes y niños pequeños, no solo por su impacto clínico, sino también por sus consecuencias sanitarias y económicas.

La elevada demanda de atención en consultorios, guardias y servicios de emergencia, junto con la alta ocupación de camas de internación y de terapia intensiva pediátrica, genera una sobrecarga significativa del sistema de salud, además de costos directos e indirectos para las familias.

En la actualidad se cuenta con herramientas efectivas para prevenir y reducir el impacto del VSR en la población más vulnerable. Entre ellas, se destaca la vacunación durante el embarazo incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina desde 2024.

La implementación de la vacunación materna constituye una estrategia clave de salud pública, ya que reduce significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía e internaciones, contribuyendo a la protección de los recién nacidos durante la temporada de mayor circulación del virus sincicial respiratorio (VSR).