El Virus Sincicial Respiratorio afecta principalmente a recién nacidos hasta los 6 meses de vida. Por eso para frenarlo, el Ministerio de Salud convocó a las embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y la 36 de gestación a vacunarse para evitar riesgos en sus hijos.
Convocaron a embarazadas a vacunarse contra un virus respiratorio que ataca a recién nacidos
La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio estará disponible desde el 12 de enero. Es para embarazadas que estén entre la semana 32 y la 36 de gestación
La vacuna, que envía la Nación, estará disponible en todos los centros sanitarios y vacunatorios de Mendoza desde el próximo lunes 12 de enero, es gratuita y no necesita orden médica. Y debe colocarse en todos los embarazos, es decir que si una embarazada se la colocó en un embarazo anterior, el bebé en gestacion no tiene cobertura.
"La vacuna ha tenido un impacto positivo porque ha reducido en un 65% la internación por casos de bronquiolitis en bebes menores a 6 meses. Por eso es clave que las embarazadas se vacunen para darle cobertura a sus recién nacidos", explicó Iris Aguilar, Jefa del Departamento Provincial de Inmunizaciones.
Aguilar precisó que los estudios de la vacuna del Virus Sincicial Respiratorio probaron que el periodo de mayor seguridad de aplicación es entre las semanas 32 y 36 de gestación, por que permite optimizar la transferencia de anticuerpos específicos contra el VSR al feto, por lo que si alguna embarazada acude a vacunarse antes o después de ese lapso no le colocarán la vacuna.
Con esa vacuna el recién nacido queda protegido desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de vida, etapa en la que la morbimortalidad asociada al VSR es más elevada.
"Los datos de efectividad son precisos y vamos a respetarlos a la hora de aplicar la vacuna", reforzó.
Como se trata de un virus estacional, que afecta sobretodo en el periodo de otoño e invierno, la campaña de vacunación estará disponible hasta el 31 de agosto.
Qué es el Virus Sincicial Respiratorio que afecta a recién nacidos
Desde el Ministerio de Salud explicaron que el VSR representa una importante carga de enfermedad en lactantes y niños pequeños, no solo por su impacto clínico, sino también por sus consecuencias sanitarias y económicas.
La elevada demanda de atención en consultorios, guardias y servicios de emergencia, junto con la alta ocupación de camas de internación y de terapia intensiva pediátrica, genera una sobrecarga significativa del sistema de salud, además de costos directos e indirectos para las familias.
En la actualidad se cuenta con herramientas efectivas para prevenir y reducir el impacto del VSR en la población más vulnerable. Entre ellas, se destaca la vacunación durante el embarazo incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina desde 2024.
La implementación de la vacunación materna constituye una estrategia clave de salud pública, ya que reduce significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía e internaciones, contribuyendo a la protección de los recién nacidos durante la temporada de mayor circulación del virus sincicial respiratorio (VSR).