Construyeron la valla más larga del mundo en medio del desierto pero no para separar países

La construcción no fue sencilla, los equipos avanzaban a pie o a caballo, trabajando bajo temperaturas extremas, fijando postes en suelos pedregosos o arenosos, estirando rollos de alambre que parecían interminables. Cada tramo debía quedar sellado al ras del suelo para impedir excavaciones. Aun así, los conejos encontraban rutas alternativas, socavaban bordes, aprovechaban huecos creados por tormentas o por animales nativos.

Valla Australia (1)

¿Funcionó esta valla única en el mundo?

Aunque nunca fue una solución definitiva, la construcción de la valla más larga del mundo cumplió parte de su objetivo. Ralentizó el avance de la plaga hacia el oeste, permitió planificar controles y dio tiempo para que los gobiernos implementaran otras medidas, desde trampas hasta, décadas más tarde, programas biológicos como la introducción del virus mixoma.

Con el tiempo, muchos tramos quedaron en desuso, pero grandes secciones siguen en pie y aún son mantenidas. También se convirtieron en un símbolo cultural: la Rabbit-Proof Fence figura en museos, estudios ambientales y obras literarias. Incluso inspiró relatos que conectan la estructura con historias indígenas afectadas por políticas de la época.