Construyen un río 145 kilómetros que lleva agua al desierto más seco de América Latina

Este proyecto no es un río natural, sino un sistema de infraestructura integrado que combina canales a cielo abierto, sifones, túneles y conducciones hidráulicas diseñado para transportar y redistribuir agua.
Mueven toneladas de tierra y crean un río 145 kilómetros que lleva agua al desierto más seco de la región
La obra se desarrolla en el estado de Ceará, en el corazón del Nordeste brasileño, una región marcada por variaciones climáticas extremas y recurrentes períodos de sequía. El proyecto forma parte del Cinturón Hídrico de Ceará (Cinturão das Águas do Ceará, CAC), un ambicioso esfuerzo por asegurar el abastecimiento de agua a zonas interiores donde la lluvia no es suficiente para garantizar suministro estable.
Con 145,3 kilómetros de extensión total, la este río aprovecha la topografía natural para que el agua fluya por gravedad desde su punto de captación, reduciendo la necesidad de grandes sistemas de bombeo y los costos energéticos asociados. Esto permite que el agua llegue a reservas y redes de abastecimiento en áreas remotas con mayor eficiencia y continuidad.
Alcances del “río artificial”
Este corredor hidráulico, cuando entre en operación plena, marcará un antes y un después en la historia del abastecimiento en el semiárido brasileño, ofreciendo una infraestructura durable frente a fenómenos climáticos adversos y ayudando a millones de personas a planificar su futuro con mayor certidumbre.
- Infraestructura integral: el sistema diseñado no es un curso natural de agua, sino una estructura hidráulica construida que integra canales, sifones y túneles para transferir recursos hídricos de manera controlada.
- Avances técnicos y cronograma: la obra ha alcanzado aproximadamente 91% de ejecución física, con tramos ya integrados y funcionando parcialmente, y está programada para completarse en junio de 2026.
- Beneficio social amplio: se espera que el corredor hídrico beneficie directamente a más de 561000 personas en 24 municipios del interior de Ceará, y pueda tener impactos indirectos en millones más, especialmente si se considera su integración con sistemas urbanos como la Región Metropolitana de Fortaleza.
- Seguridad hídrica: el objetivo central es garantizar acceso al agua potable y mejorar la disponibilidad para usos múltiples, incluyendo agricultura, industria y consumo humano, en una de las áreas más áridas del país, aumentando la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.
- Conexión con proyectos mayores: la captación inicial proviene del Proyecto de Integración del Río São Francisco, una red más amplia de canales y estructuras que busca llevar agua a regiones del Nordeste que tienen alta vulnerabilidad hídrica, lo que sitúa al Cinturón Hídrico como parte de una estrategia federal de seguridad del agua.