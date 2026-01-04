El mundo sigue creciendo y en medio de ese movimiento constante, las grandes construcciones se convierten en símbolos de época, no solo conectan territorios, sino también ideas y ritmos de vida. En ese escenario, una nueva estación de trenes sorprende.
Esta construcción acaba de romper todos los récords conocidos y se posiciona como la más grande del mundo, una obra que impresiona tanto por su escala como por lo que representa.
Construyen la estación de trenes más grande del mundo: una construcción que equivale a 170 canchas de fútbol
La protagonista de esta historia está en China, un país que desde hace años apuesta fuerte por el desarrollo ferroviario como columna vertebral de su crecimiento. En la ciudad de Chongqing, al suroeste del país, se levanta la Chongqing East Railway Station, una estación de trenes que ocupa una superficie cercana a 1,22 millones de metros cuadrados.
El dato, por sí solo, resulta difícil de dimensionar. No se trata solo de andenes y vías, esta construcción integra espacios comerciales, zonas de espera, conexiones subterráneas y accesos diseñados para absorber el flujo constante de pasajeros que se mueven entre algunas de las ciudades más pobladas del mundo.
Como es la estación de trenes más grande del mundo
En un mundo atravesado por la urgencia ambiental y la necesidad de sistemas más sostenibles, el tren vuelve a ocupar un lugar central. Esta mega obra de construcción se caracteriza por:
- China no eligió este lugar al azar. Chongqing es un nodo estratégico dentro de la red ferroviaria nacional, un punto de cruce entre líneas de alta velocidad y rutas convencionales que conectan regiones clave del país.
- La estación de trenes cuenta con 15 plataformas y 29 vías, preparadas para operar de manera simultánea y eficiente, reduciendo tiempos de espera y facilitando traslados a gran escala. Es, en esencia, una ciudad dentro de la ciudad.
- La importancia de esta mega estación de trenes va más allá de sus dimensiones. Representa una forma de pensar la movilidad como motor de desarrollo económico, integración regional y reducción de la dependencia del transporte aéreo y automotor.