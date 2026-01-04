Esta construcción acaba de romper todos los récords conocidos y se posiciona como la más grande del mundo, una obra que impresiona tanto por su escala como por lo que representa.

Construyen la estación de trenes más grande del mundo: una construcción que equivale a 170 canchas de fútbol

La protagonista de esta historia está en China, un país que desde hace años apuesta fuerte por el desarrollo ferroviario como columna vertebral de su crecimiento. En la ciudad de Chongqing, al suroeste del país, se levanta la Chongqing East Railway Station, una estación de trenes que ocupa una superficie cercana a 1,22 millones de metros cuadrados.