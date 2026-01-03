Hoy, desde su condición insular, se ha convertido en un ejemplo observado a escala global, donde el equilibrio entre desarrollo, naturaleza y planificación la posiciona como un caso de estudio para el mundo. Según el Banco Mundial, la historia de esta isla es un cuento de hadas en el África.
Con playas paradisíacas y sin ejército: así es el país más exitoso de África que deslumbra al mundo
Ubicada en el océano Índico, al este de Madagascar, la República de Mauricio es considerada uno de los países más exitosos de África en términos económicos, sociales e institucionales. Su singularidad comienza con un dato poco habitual, no tiene ejército permanente. De ser un país de bajos ingresos basado en la caña de azúcar, con una renta per cápita de 260 dólares en la década de 1960, la isla se ha transformado en un país de ingresos medios-altos con una renta per cápita que ahora supera los 10.000 dólares.
Desde su independencia en 1968, esta isla decidió apostar por la estabilidad política, la diplomacia y la seguridad interna a través de fuerzas policiales especializadas, sin recurrir a fuerzas armadas tradicionales. Esta decisión no solo redujo el gasto militar, sino que permitió redirigir recursos hacia salud, educación e infraestructura.
Las lecciones del país más exitoso de África
Pero el éxito de Mauricio no se explica por una sola elección. El país construyó una economía diversificada que combina turismo de alto nivel, servicios financieros, tecnología, industria ligera y comercio internacional. Sus playas paradisíacas, lagunas turquesas y arrecifes de coral son un imán para visitantes de todo el mundo, pero el turismo convive con un fuerte énfasis en la sostenibilidad ambiental y la protección de los ecosistemas marinos.
En lo social, esta isla destaca por su alto índice de desarrollo humano dentro del continente africano. Cuenta con educación y salud públicas de acceso universal, una baja tasa de pobreza relativa y una clase media consolidada. A esto se suma un sistema democrático estable, elecciones regulares y una convivencia multicultural donde coexisten influencias africanas, indias, europeas y chinas, tanto en la vida cotidiana como en la lengua, la gastronomía y las tradiciones.
Este país también ha sabido posicionarse estratégicamente en el escenario global. Mantiene acuerdos comerciales clave, ofrece un entorno atractivo para la inversión extranjera y es visto como un puente entre África, Asia y Europa. Su estabilidad jurídica y política lo transformó en un referente regional para hacer negocios.