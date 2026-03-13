La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este viernes 13 de marzo de 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo carnicerías, granjas, pescaderías, ferias y mercados.
Con Cuenta DNI podes acceder hoy viernes 13 de marzo a los siguientes descuentos
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este viernes a distintos descuentos y beneficios en supermercados, carnicerías, ferias y mercados, entre otros
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este viernes a los siguientes beneficios
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos descuentos este viernes 13 de marzo. Beneficio del 20% en comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías) y 40% en ferias y mercados bonaerenses, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este viernes 13 de marzo con Cuenta DNI:
- Expoagro del 10 al 13 de marzo: 25% de descuento en puestos adheridos con tope de reintegro en $10.000 por transacción y por persona.
- Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
- Especial temporada: 30% de ahorro en grandes marcas con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.