Con Cuenta DNI podes acceder hoy martes 10 de marzo a los siguientes beneficios

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este martes 10 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, librerías, ferias y mercados.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Estos son los descuentos para este martes 10 de marzo con Cuenta DNI:
- Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
- Especial localidades: 15% y 10% con comercios adheridos con tope de reintegro por comercio, por semana y por persona en $5.000 y $7.000
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.
- Nini mayorista: 15% de ahorro con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona. Si sos jubilado/a y cobrás en el Banco Provincia, tenés un 5% de reintegro adicional con un tope de reintegro de $5.000.
- Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
- Expoagro del 10 al 13 de marzo: 25% de descuento en puestos adheridos con tope de reintegro en $10.000 por transacción y por persona.
- Especial temporada: 30% de ahorro en grandes marcas con tope de reintegro en $10.000 por semana, por comercio y por persona.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.