La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este lunes 30 de marzo 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, librerías, ferias y mercados.
Con Cuenta DNI podes acceder hoy lunes 30 de marzo a los siguientes descuentos
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este lunes a distintos descuentos y beneficios en supermercados, ferias y mercados, librerías, entre otros
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este lunes a los siguientes beneficios
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este lunes 23 de marzo. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, 10% en librerías, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este lunes 30 de marzo con Cuenta DNI:
- Comercios de barrio (incorpora carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de ahorro con tope semanal de $5.000.
- Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de reintegro por comercio, por mes y por persona en $15.000.
- Supermercado Día: 20% de ahorro con tope de reintegro unificado en $8.000 por semana y por persona.
- Especial localidades: 15% y 10% con comercios adheridos con tope de reintegro por comercio, por semana y por persona en $5.000 y $7.000
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
- Pagá los viajes con NFC: 100% de ahorro en transporte (subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA) con tarjeta de débito adherida con tope mensual de $10.000 por tarjeta.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana. Es acumulable con otras promociones del mismo día.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.