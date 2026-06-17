Con 115 metros de largo es el árbol más alto del mundo pero nadie puede verlo para protegerlo de los turistas

Lo que podría haberse convertido en una de las mayores atracciones naturales de Estados Unidos terminó tomando un camino diferente. Las autoridades nunca divulgaron oficialmente la ubicación exacta del árbol. Aun así, con el paso de los años comenzaron a circular pistas y coordenadas aproximada, lo que provocó que numerosos excursionistas intentaran llegar hasta él atravesando áreas sin senderos habilitados.

Ezoico América del Norte Sequoia sempervirens Redwood costero116.07 (2019) Parque Nacional Redwood, California, EE. UU. (1)

El gigante de California que supera todos los récords y permanece escondido del mundo

El problema no era el árbol en sí, sino el daño causado por quienes querían fotografiarlo. Miles de visitantes comenzaron a abrir rutas improvisadas a través del bosque, compactando el suelo y destruyendo la vegetación que rodeaba a Hyperion. Los guardaparques detectaron erosión, raíces afectadas, acumulación de basura e incluso restos de desechos humanos en una zona que durante siglos había permanecido prácticamente intacta.

Ante esta situación, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos tomó una medida drástica en 2022. Cerraron completamente el acceso al área donde se encuentra el árbol. Desde entonces, cualquier persona que ingrese a la zona protegida puede enfrentarse a multas de hasta 5.000 dólares e incluso a penas de cárcel. La decisión busca preservar tanto a Hyperion como al delicado ecosistema que lo rodea.