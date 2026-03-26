Mientras el buque toma forma en los astilleros de Jiangnan, se proyecta una nueva etapa en la que China no solo despliega aviones, sino un poder naval con capacidad de presencia permanente en cualquier rincón del planeta.

Portaaviones (1)

Con 100.000 toneladas y propulsión nuclear: China instala turbinas en un buque portaaviones y desafía a Estados Unidos

La Armada del Ejército Popular de Liberación ha dado un paso histórico con el avance del Tipo 004, su primer buque portaaviones de propulsión nuclear. Este gigante, que supera las dimensiones de sus predecesores, marca un salto tecnológico sin precedentes para Pekín. La reciente instalación de sus turbinas principales confirma que el proyecto avanza sostenidamente, acercando a China al selecto grupo de naciones capaces de operar bases aéreas flotantes con autonomía ilimitada.