Mientras el buque toma forma en los astilleros de Jiangnan, se proyecta una nueva etapa en la que China no solo despliega aviones, sino un poder naval con capacidad de presencia permanente en cualquier rincón del planeta.
Con 100.000 toneladas y propulsión nuclear: China instala turbinas en un buque portaaviones y desafía a Estados Unidos
La Armada del Ejército Popular de Liberación ha dado un paso histórico con el avance del Tipo 004, su primer buque portaaviones de propulsión nuclear. Este gigante, que supera las dimensiones de sus predecesores, marca un salto tecnológico sin precedentes para Pekín. La reciente instalación de sus turbinas principales confirma que el proyecto avanza sostenidamente, acercando a China al selecto grupo de naciones capaces de operar bases aéreas flotantes con autonomía ilimitada.
A diferencia de los modelos anteriores, el buque Tipo 004 utiliza reactores nucleares de última generación, lo que le permite navegar durante décadas sin necesidad de repostar combustible fósil, sosteniendo misiones de gran alcance y alta intensidad en aguas lejanas.
Una cubierta diseñada para la supremacía tecnológica
Pero la verdadera disrupción de este buque de China no reside solo en su propulsión. La cubierta de este barco está preparada para operar una flota mixta de cazas de quinta generación, aviones de alerta temprana y drones de combate avanzados. La clave de su eficiencia radica en el uso de catapultas electromagnéticas (EMALS), una tecnología que permite lanzamientos más rápidos y de aviones más pesados, superando las limitaciones de los portaaviones convencionales.
- La importancia de este proyecto se puede entender en distintas capas:
- Autonomía estratégica: La propulsión nuclear elimina la dependencia de buques cisterna, permitiendo a China mantener una presencia disuasoria constante en océanos distantes.
- Salto tecnológico: La integración de sistemas electromagnéticos coloca a su armada al mismo nivel técnico que la clase Ford de Estados Unidos.
- Proyección de poder: Este portaaviones es la herramienta definitiva para influir en conflictos a miles de kilómetros y proteger las rutas comerciales globales de la Franja y la Ruta.
- Impacto industrial: El desarrollo del Tipo 004 moviliza un complejo ecosistema de innovación en materiales, energía nuclear y software de combate.