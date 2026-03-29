Compuesto de los hongos alucinógenos permite un alivio rápido y duradero para el TOC tras un solo tratamiento

Resultados del nuevo estudio

cerebro El estudio reveló datos desconocidos sobre nuestro cerebro.

Los investigadores sospechan que el compuesto estimula la neuroplasticidad, permitiendo que el cerebro genere nuevas conexiones en áreas que antes permanecían estancadas. El análisis de este estudio sugiere que la red neuronal por defecto, asociada al pensamiento autorreferencial, deja de dominar el funcionamiento cognitivo de manera tan absoluta. De esta forma, la ciencia busca validar si esta opción puede considerarse una herramienta de rescate o un pilar más amplio en la atención de este trastorno.

Aunque se registraron efectos secundarios leves como náuseas o cefaleas, los beneficios en la calidad de vida resultaron evidentes. Las puntuaciones de discapacidad descendieron un 42 por ciento, lo que implica una recuperación funcional más allá de la simple reducción de las compulsiones mecánicas. De momento, los expertos esperan ensayos de mayor escala para confirmar la seguridad de estas sesiones en diferentes perfiles de pacientes. La observación médica constante sigue siendo un requisito indispensable para evitar riesgos en personas con vulnerabilidades previas.

La integración de estas terapias en el sistema de salud convencional depende de futuras investigaciones que determinen la frecuencia ideal de las dosis. Por ahora, el hecho de que una sola intervención modifique la estructura del pensamiento ofrece esperanza a miles de personas. La rigurosidad del protocolo empleado en Yale asegura que el camino hacia la aprobación clínica cumpla con todas las normativas internacionales. Este descubrimiento marca un antes y un después en el manejo de condiciones mentales crónicas.