Cómo volver a conciliar el sueño por las noches con un poco de leche: truco casero efectivo

Con el paso del tiempo, y lamentablemente, los problemas de sueño han pasado a ser algo frecuente. Generalmente, estos se dan por una combinación de factores como el estrés, la ansiedad y los malos hábitos, como puede ser el consumo de alguna cafeína.
Por fortuna, existen distintos elementos caseros que puedes usar una vez te despiertes por la madrugada, y lo cierto es que uno de los más populares es la leche. ¿Cómo funciona?
El poder de la leche para volver a dormir por las noches
Para conciliar el sueño con un poco de leche, caliéntala (no la hiervas) y bébela lentamente como parte de un ritual antes de acostarte. Lo primero que debes tener en cuenta ante esto, es que el acto de tomar una bebida caliente antes de dormir tiene un efecto calmante.
La leche contiene triptófano, un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir serotonina y melatonina, las hormonas clave para dormir. Por supuesto, la bebida no debe estar del todo caliente.
Dicho en otras palabras, el proceso de beber lentamente una bebida caliente puede ser relajante y ayudar a reducir el estrés, y mucho más si se trata de la leche.
Para potenciar el efecto o simplemente mejorar el sabor de la leche, puedes añadir canela en polvo o una rama, una pizca de cúrcuma o miel después de retirarla del fuego.
Cómo volver a conciliar el sueño por las noches con un poco de leche
Ya lo sabes, si tienes problemas para conciliar el sueño, todo lo que tienes que hacer es beber un poco de leche por las noches. El paso a paso de este truco casero es el siguiente:
- Leche tibia simple: Calienta un vaso de leche a una temperatura agradable. Puedes endulzarla con una cucharadita de miel para añadir un toque reconfortante.
- Leche de luna (Moon Milk): Esta bebida ayurvédica es popular para combatir el insomnio. Para prepararla, calienta leche (de vaca o de origen vegetal) con especias como la canela, la cúrcuma, el jengibre y una pizca de pimienta, y endúlzala con miel. La ashwagandha, una hierba ayurvédica, puede añadirse para un efecto más potente.
Si la leche no te ayuda, será mejor que consultes con un especialista para que te ayude a solucionar el problema.