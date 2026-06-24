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Cómo viven las celebridades tech: de las propiedades minimalistas a los excesos millonarios

De Elon Musk a Jeff Bezos y Mark Zuckerberg: así viven las celebridades tech entre minimalismo extremo, mansiones futuristas y fortificaciones privadas

Por UNO
Las propiedades de las celebridades tecnológicas revelan una tensión entre austeridad y exceso.

Las propiedades de las celebridades tecnológicas revelan una tensión entre austeridad y exceso.

EFE

Las celebridades tecnológicas no solo transforman industrias, también redefinen cómo habitan sus propiedades. Mientras Elon Musk apuesta por el minimalismo radical, otros líderes tech como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Larry Ellison construyen imperios inmobiliarios que mezclan lujo, seguridad y experimentación. Sus hogares revelan cómo imaginan el futuro.

Un nuevo mapa del lujo: entre ideología y poder

A diferencia de las celebridades tradicionales, los magnates tech usan sus propiedades como extensión de su visión del mundo. Para algunos, la casa es un laboratorio; para otros, un refugio blindado o una declaración filosófica. Elon Musk encarna el extremo minimalista, mientras figuras como Bezos, Zuckerberg o Ellison representan el exceso arquitectónico y la hiperseguridad.

Elon Musk: minimalismo extremo y ciudades propias. Musk vendió siete mansiones en California y se mudó a una tiny home de 20x20 pies en Texas. Alterna entre:

  • Casas prefabricadas Boxabl, casi monásticas.
  • Un rancho modesto cerca de SpaceX.
  • Propiedades estratégicas en Austin, algunas polémicas.
  • Starbase, su propia ciudad corporativa con escuela, bar y más de 500 residentes.

Su estilo no es austeridad pura: es control, movilidad y experimentación. Mientras Musk reduce, otros gigantes expanden:

Jeff Bezos. Posee una de las mayores colecciones inmobiliarias del mundo:

  • Un mega-compound en Beverly Hills.
  • Varias propiedades en Medina, Washington.
  • Un rancho de 300.000 acres en Texas.
  • Un penthouse de 80 millones en Nueva York. Su estilo combina lujo clásico y seguridad extrema.

Mark Zuckerberg. Su portafolio incluye:

  • Un complejo de 700 acres en Hawái, con estrictas medidas de privacidad.
  • Propiedades en Palo Alto y Lake Tahoe. Zuckerberg prioriza aislamiento, vigilancia y autosustentabilidad.

Larry Ellison. El cofundador de Oracle es dueño de la isla de Lanai en Hawái, donde construyó hoteles, residencias y un ecosistema autosuficiente. Es el ejemplo máximo del “lujo total” en celebridades tech.

Sergey Brin (Google). Invierte en propiedades ecológicas y proyectos de arquitectura experimental en California.

Evan Spiegel (Snapchat). Comparte con Miranda Kerr una colección de mansiones en Los Ángeles, con diseño minimalista y jardines escultóricos.

Sundar Pichai (Google). Mantiene un perfil bajo, pero posee una residencia de lujo en Los Altos Hills con domótica avanzada y espacios de investigación personal.

Minimalismo vs. exceso: dos caras de la misma cultura

Aunque parecen opuestos, ambos estilos responden a la misma lógica:

  • El minimalismo ofrece movilidad, discreción y eficiencia.
  • El exceso garantiza autonomía, seguridad y experimentación.

Las celebridades tech no buscan solo casas: buscan ecosistemas que reflejen su visión del futuro. Las propiedades de las celebridades tecnológicas revelan una tensión entre austeridad y exceso. Desde la tiny home de Elon Musk hasta la isla privada de Larry Ellison, su forma de habitar anticipa cómo podría transformarse el concepto de hogar en la era digital.

FUENTE: AD

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