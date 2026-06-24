Las celebridades tecnológicas no solo transforman industrias, también redefinen cómo habitan sus propiedades. Mientras Elon Musk apuesta por el minimalismo radical, otros líderes tech como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Larry Ellison construyen imperios inmobiliarios que mezclan lujo, seguridad y experimentación. Sus hogares revelan cómo imaginan el futuro.
Cómo viven las celebridades tech: de las propiedades minimalistas a los excesos millonarios
De Elon Musk a Jeff Bezos y Mark Zuckerberg: así viven las celebridades tech entre minimalismo extremo, mansiones futuristas y fortificaciones privadas
Un nuevo mapa del lujo: entre ideología y poder
A diferencia de las celebridades tradicionales, los magnates tech usan sus propiedades como extensión de su visión del mundo. Para algunos, la casa es un laboratorio; para otros, un refugio blindado o una declaración filosófica. Elon Musk encarna el extremo minimalista, mientras figuras como Bezos, Zuckerberg o Ellison representan el exceso arquitectónico y la hiperseguridad.
Elon Musk: minimalismo extremo y ciudades propias. Musk vendió siete mansiones en California y se mudó a una tiny home de 20x20 pies en Texas. Alterna entre:
- Casas prefabricadas Boxabl, casi monásticas.
- Un rancho modesto cerca de SpaceX.
- Propiedades estratégicas en Austin, algunas polémicas.
- Starbase, su propia ciudad corporativa con escuela, bar y más de 500 residentes.
Su estilo no es austeridad pura: es control, movilidad y experimentación. Mientras Musk reduce, otros gigantes expanden:
Jeff Bezos. Posee una de las mayores colecciones inmobiliarias del mundo:
- Un mega-compound en Beverly Hills.
- Varias propiedades en Medina, Washington.
- Un rancho de 300.000 acres en Texas.
- Un penthouse de 80 millones en Nueva York. Su estilo combina lujo clásico y seguridad extrema.
Mark Zuckerberg. Su portafolio incluye:
- Un complejo de 700 acres en Hawái, con estrictas medidas de privacidad.
- Propiedades en Palo Alto y Lake Tahoe. Zuckerberg prioriza aislamiento, vigilancia y autosustentabilidad.
Larry Ellison. El cofundador de Oracle es dueño de la isla de Lanai en Hawái, donde construyó hoteles, residencias y un ecosistema autosuficiente. Es el ejemplo máximo del “lujo total” en celebridades tech.
Sergey Brin (Google). Invierte en propiedades ecológicas y proyectos de arquitectura experimental en California.
Evan Spiegel (Snapchat). Comparte con Miranda Kerr una colección de mansiones en Los Ángeles, con diseño minimalista y jardines escultóricos.
Sundar Pichai (Google). Mantiene un perfil bajo, pero posee una residencia de lujo en Los Altos Hills con domótica avanzada y espacios de investigación personal.
Minimalismo vs. exceso: dos caras de la misma cultura
Aunque parecen opuestos, ambos estilos responden a la misma lógica:
- El minimalismo ofrece movilidad, discreción y eficiencia.
- El exceso garantiza autonomía, seguridad y experimentación.
Las celebridades tech no buscan solo casas: buscan ecosistemas que reflejen su visión del futuro. Las propiedades de las celebridades tecnológicas revelan una tensión entre austeridad y exceso. Desde la tiny home de Elon Musk hasta la isla privada de Larry Ellison, su forma de habitar anticipa cómo podría transformarse el concepto de hogar en la era digital.