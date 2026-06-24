Cómo viven las celebridades tech: de las propiedades minimalistas a los excesos millonarios

Casas prefabricadas Boxabl , casi monásticas.

, casi monásticas. Un rancho modesto cerca de SpaceX.

cerca de SpaceX. Propiedades estratégicas en Austin , algunas polémicas.

, algunas polémicas. Starbase, su propia ciudad corporativa con escuela, bar y más de 500 residentes.

Su estilo no es austeridad pura: es control, movilidad y experimentación. Mientras Musk reduce, otros gigantes expanden:

Jeff Bezos. Posee una de las mayores colecciones inmobiliarias del mundo:

Un mega-compound en Beverly Hills .

. Varias propiedades en Medina, Washington .

. Un rancho de 300.000 acres en Texas .

. Un penthouse de 80 millones en Nueva York. Su estilo combina lujo clásico y seguridad extrema.

Mark Zuckerberg. Su portafolio incluye:

Un complejo de 700 acres en Hawái , con estrictas medidas de privacidad.

, con estrictas medidas de privacidad. Propiedades en Palo Alto y Lake Tahoe. Zuckerberg prioriza aislamiento, vigilancia y autosustentabilidad.

Larry Ellison. El cofundador de Oracle es dueño de la isla de Lanai en Hawái, donde construyó hoteles, residencias y un ecosistema autosuficiente. Es el ejemplo máximo del “lujo total” en celebridades tech.

Sergey Brin (Google). Invierte en propiedades ecológicas y proyectos de arquitectura experimental en California.

Evan Spiegel (Snapchat). Comparte con Miranda Kerr una colección de mansiones en Los Ángeles, con diseño minimalista y jardines escultóricos.

Sundar Pichai (Google). Mantiene un perfil bajo, pero posee una residencia de lujo en Los Altos Hills con domótica avanzada y espacios de investigación personal.

Minimalismo vs. exceso: dos caras de la misma cultura

Aunque parecen opuestos, ambos estilos responden a la misma lógica:

El minimalismo ofrece movilidad, discreción y eficiencia.

ofrece movilidad, discreción y eficiencia. El exceso garantiza autonomía, seguridad y experimentación.

Las celebridades tech no buscan solo casas: buscan ecosistemas que reflejen su visión del futuro. Las propiedades de las celebridades tecnológicas revelan una tensión entre austeridad y exceso. Desde la tiny home de Elon Musk hasta la isla privada de Larry Ellison, su forma de habitar anticipa cómo podría transformarse el concepto de hogar en la era digital.