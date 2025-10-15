Inicio Sociedad Barco
Curiosidades

Cómo un genio griego usaba un espejo para quemar la flota romana y eliminar a los enemigos

La historia cuenta una de las curiosidades más llamativas del mundo, se trata de cómo Arquímedes valiéndose del uso de espejos ustorios, quemaba barcos enemigos

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo un genio griego usaba un espejo para quemar la flota romana y eliminar a los enemigos

Cómo un genio griego usaba un espejo para quemar la flota romana y eliminar a los enemigos

La historia de Arquímedes está repleta de genialidad, ingenio y misterio. Uno de los episodios más fascinantes atribuidos al gran matemático y físico griego es su supuesto uso de espejos para quemar barcos enemigos, una hazaña que ha intrigado a científicos y curiosos durante siglos.

Cómo un genio griego usaba la física para destruir barcos enemigos con un espejo y la luz del sol

Alrededor del año 212 a.C., durante el asedio de Siracusa, cuando las tropas romanas atacaban la ciudad siciliana, Arquímedes habría ideado una estrategia sorprendente: usar espejos o escudos pulidos para concentrar los rayos del sol y prender fuego a las embarcaciones romanas que intentaban acercarse a la costa.

El dispositivo, conocido popularmente como el “rayo de calor de Arquímedes”, habría sido una formación de espejos o superficies de bronce que, al reflejar la luz solar sobre un punto concreto, generaban el calor suficiente como para encender las velas o la madera de los barcos enemigos.

quemar barco enemigo con la luz solar a traves de un espejo (1)
Entre las técnicas más curiosas de derrota al enemigo, está la de los llamados espejos ardientes de Arquímedes.

Entre las técnicas más curiosas de derrota al enemigo, está la de los llamados espejos ardientes de Arquímedes.

Durante siglos, los historiadores debatieron si el experimento fue realmente posible o solo una leyenda exagerada. En el siglo XX y XXI, diversos grupos, incluyendo a varios cientificos intentaron recrear el arma solar de Arquímedes.

Los resultados de estas investigaciones fueron mixtas. En 1973, un experimento del ingeniero griego Ioannis Sakkas demostró que con 70 espejos bien alineados se podía encender una réplica de barco romano en cuestión de minutos.

En cambio, los experimentos de algunos científicos en 2005 mostraron que el método solo funcionaba si el barco permanecía completamente inmóvil y bajo condiciones de luz óptimas, lo que lo hacía poco práctico en combate real.

En este sentido, más allá de la veracidad de la historia, el espejo incendiario refleja la extraordinaria capacidad inventiva de Arquímedes, quien también diseñó catapultas, grúas defensivas y sistemas hidráulicos que marcaron la ingeniería antigua.

Su fama trascendió los siglos, convirtiéndolo en símbolo del poder del conocimiento aplicado a la estrategia y la ciencia.

quemar barco enemigo con la luz solar a traves de un espejo
Existe un intenso debate sobre la veracidad del hecho que Arquímedes pudiera haber construido una máquina con espejos capaz de prender fuego, a larga distancia, una flota de navíos.

Existe un intenso debate sobre la veracidad del hecho que Arquímedes pudiera haber construido una máquina con espejos capaz de prender fuego, a larga distancia, una flota de navíos.

Qué son los espejos ustorios

Un espejo ustorio o ardiente es un gran espejo cóncavo que concentra los rayos solares (o de un cuerpo en combustión) generando un gran calor. Etimológicamente, el término proviene de la palabra ustor, que en latín significa “el que quema”.

El uso de estos espejos para concentrar el calor solar en un objeto se remonta a una antigüedad muy remota, cuando se creía que Arquímedes incendió la flota de Marcelo en el puerto de Siracusa. También se presume que esta arma fue utilizada varias veces en el transcurso de la historia, con fines bélicos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar