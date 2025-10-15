Cómo un genio griego usaba un espejo para quemar la flota romana y eliminar a los enemigos

quemar barco enemigo con la luz solar a traves de un espejo (1) Entre las técnicas más curiosas de derrota al enemigo, está la de los llamados espejos ardientes de Arquímedes.

Durante siglos, los historiadores debatieron si el experimento fue realmente posible o solo una leyenda exagerada. En el siglo XX y XXI, diversos grupos, incluyendo a varios cientificos intentaron recrear el arma solar de Arquímedes.

Los resultados de estas investigaciones fueron mixtas. En 1973, un experimento del ingeniero griego Ioannis Sakkas demostró que con 70 espejos bien alineados se podía encender una réplica de barco romano en cuestión de minutos.

En cambio, los experimentos de algunos científicos en 2005 mostraron que el método solo funcionaba si el barco permanecía completamente inmóvil y bajo condiciones de luz óptimas, lo que lo hacía poco práctico en combate real.

En este sentido, más allá de la veracidad de la historia, el espejo incendiario refleja la extraordinaria capacidad inventiva de Arquímedes, quien también diseñó catapultas, grúas defensivas y sistemas hidráulicos que marcaron la ingeniería antigua.

Su fama trascendió los siglos, convirtiéndolo en símbolo del poder del conocimiento aplicado a la estrategia y la ciencia.

quemar barco enemigo con la luz solar a traves de un espejo Existe un intenso debate sobre la veracidad del hecho que Arquímedes pudiera haber construido una máquina con espejos capaz de prender fuego, a larga distancia, una flota de navíos.

Qué son los espejos ustorios

Un espejo ustorio o ardiente es un gran espejo cóncavo que concentra los rayos solares (o de un cuerpo en combustión) generando un gran calor. Etimológicamente, el término proviene de la palabra ustor, que en latín significa “el que quema”.

El uso de estos espejos para concentrar el calor solar en un objeto se remonta a una antigüedad muy remota, cuando se creía que Arquímedes incendió la flota de Marcelo en el puerto de Siracusa. También se presume que esta arma fue utilizada varias veces en el transcurso de la historia, con fines bélicos.