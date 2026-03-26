Cómo transformar el sonido de tu computadora gracias al puerto HDMI: conseguirás un audio con calidad premium

sonido computadora Este truco es clave para quienes usan su computadora para ver películas o jugar online.

Mientras que el Bluetooth comprime la señal y el cable analógico es propenso a interferencias eléctricas del propio hardware de la computadora, el HDMI transporta una señal digital pura y sin comprimir. Esto permite que la barra de sonido procese formatos de audio avanzados y ofrezca un sonido envolvente mucho más preciso, ideal para quienes disfrutan del cine en casa o de videojuegos inmersivos.

Un dato a tener en cuenta es el principal obstáculo que podemos encontrar al conectar una computadora a una barra de sonido. La mayoría de estas últimas utilizan puertos HDMI ARC (Audio Return Channel), es decir, puertos diseñados para recibir audio desde el televisor. Por el contrario, las tarjetas de video de las computadoras poseen puertos HDMI de salida estándar.

Para resolver esto, existen dos caminos principales. Si la barra cuenta con una entrada HDMI IN, basta con conectar la computadora allí y luego usar la salida de la barra hacia el monitor. Si la barra solo tiene ARC, la solución más ingeniosa es el truco de la pantalla fantasma: conectar la barra a un puerto HDMI libre de la PC. Windows reconocerá un segundo monitor inexistente, pero esto habilitará el canal de audio digital hacia la barra de forma inmediata.

computadora La computadora tendrá un sonido inmersivo gracias al puerto HDMI.

Una vez realizada la conexión física, el paso final ocurre en el sistema operativo. En los ajustes de sonido de Windows, es crucial seleccionar la salida de audio correspondiente al puerto HDMI utilizado. Para llevar la experiencia al siguiente nivel, se recomienda activar funciones como Windows Sonic o Dolby Atmos for Headphones (si la barra es compatible), lo que permitirá una simulación de sonido espacial 3D.