Cómo solucionar una pérdida de agua del auto en menos de 2 minutos: truco de emergencia efectivo

Este material, que deberías llevar siempre en la guantera, crea una barrera hermética capaz de soportar altas temperaturas y presiones.

Utilizar este truco de emergencia te permite llegar de forma segura al taller más cercano. De esta manera, y como puedes ver, se trata de una medida provisoria y no definitiva.

cinta, truco Puedes solucionar este problema a través de la cinta vulcanizada.

Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes abrir el tapón del depósito de expansión mientras el auto esté caliente. La presión acumulada puede provocar una explosión de agua hirviendo y causar quemaduras graves.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

La cinta vulcanizada es un parche para ganar tiempo. Una vez que estés a salvo, es obligatorio acudir a un mecánico profesional. El paso a paso que debes seguir es el que se muestra a continuación: