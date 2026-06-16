Cómo salvar tu planta de aloe vera del frío: el método casero con papel aluminio

El papel aluminio no genera calor por sí mismo, pero funciona como un aislante térmico excepcional. Al envolver el contenedor de tu aloe vera, el metal crea una barrera física que atrapa el calor residual de la tierra acumulado durante el día e impide que el aire helado de la noche penetre las paredes de la maceta.

Aunque este truco salvará las raíces de tu aloe vera, debes acompañarlo de un cambio estricto en el riego. Durante los meses fríos, suspende los riegos casi por completo; la humedad combinada con el frío es una invitación directa a la aparición de hongos y la pudrición.

aloe vera, papel aluminio

El riego a la planta debe hacerse únicamente cuando notes la tierra completamente seca y acartonada, y hazlo en las horas del día donde el sol pegue con más fuerza.

Paso a paso para aplicar este método casero