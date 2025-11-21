El Certificado Único de Discapacidad es uno de los documentos más importantes a los cuales pueden acceder las personas con discapacidad. Este certificado les brinda derechos en materia de salud, educación, transporte, etc.
Cómo saber si el Certificado Único de Discapacidad que tenés es válido
Paso a paso para poder corroborar la validez de tu Certificado Único de Discapacidad en la República Argentina
Sin embargo, muchas personas desconocen que los CUD tiene una fecha de vencimiento, a pesar de que algunos han recibido prórrogas. A continuación te explicamos cómo podrás saber la validez de tu certificado, paso a paso.
¿Cómo saber si el Certificado Único de Discapacidad es válido?
Para poder consultar la validad del CUD, deberás ingresar el código de barras que está presente en el mismo en el siguiente link. Luego te pedirán los últimos 3 números del DNI, los cuales deben coincidir con el solicitante del CUD.
Recuerda que cuando un CUD vence, es importante renovarlo para no perder los beneficios que otorga. Si venció el plazo de vigencia de tu CUD y no te lo renovaron, podés presentar un reclamo ante la Junta Evaluadora (o ante el organismo encargado del otorgamiento del CUD en tu provincia) que tomó la decisión, o interponer una acción judicial.
"Aunque la acción judicial se puede intentar sin necesidad de recurrir a la Junta, se recomienda reclamar primero ante ella y, solo si ese reclamo no resuelve la situación, acudir a la Justicia", explican en el sitio web Discapacidad y Derechos.
¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad?
- Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.
Es importante destacar que el trámite para solicitar el CUD es completamente gratuito, y que puedes tener la versión digital del mismo en la app Mi Argentina.