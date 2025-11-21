Cómo saber si el Certificado Único de Discapacidad que tenés es válido

Validez CUD El primer paso para saber la validez del CUD es completando el campo del código de barras.

Recuerda que cuando un CUD vence, es importante renovarlo para no perder los beneficios que otorga. Si venció el plazo de vigencia de tu CUD y no te lo renovaron, podés presentar un reclamo ante la Junta Evaluadora (o ante el organismo encargado del otorgamiento del CUD en tu provincia) que tomó la decisión, o interponer una acción judicial.

"Aunque la acción judicial se puede intentar sin necesidad de recurrir a la Junta, se recomienda reclamar primero ante ella y, solo si ese reclamo no resuelve la situación, acudir a la Justicia", explican en el sitio web Discapacidad y Derechos.

¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad?

Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.

Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.

Discapacidad Para poder solicitar el CUD es importante reunir toda la documentación necesaria.

Es importante destacar que el trámite para solicitar el CUD es completamente gratuito, y que puedes tener la versión digital del mismo en la app Mi Argentina.