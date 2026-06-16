Cómo regar un Anturio en invierno para que estalle de flores en primavera

anturio Anturio.

En este sentido, la recomendación pasa por establecer una pauta de riego controlada durante el invierno: hidratar el sustrato únicamente una vez a la semana. Es fundamental asegurarse de que la capa superior de la tierra pierda la humedad antes de volver a regar. No obstante, la reducción drástica de agua en la maceta no significa en que la planta deba padecer grandes periodos de sequía.

De hecho, el verdadero truco para estimular su floración primaveral radica en recrear la humedad ambiental típica de su hábitat natural. El Anturio exige un entorno con niveles altos de humedad para mantener el vigor y la sanidad estructural de sus hojas.

Por esta razón, resulta indispensable pulverizar su follaje de manera regular. Para llevar a cabo esta tarea, es imperativo utilizar agua de lluvia o previamente filtrada y aplicar un rocío muy fino, siempre evitando que las hojas se empapen o que el agua se estanque en la base de los tallos.

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En consecuencia, siguiendo este delicado equilibrio entre un riego moderado y una excelente humedad ambiental, tu Anturio despertará en primavera con una fuerza deslumbrante, llenando de color tu living.