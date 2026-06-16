Cómo regar un Anturio en invierno para que estalle de flores en primavera

Si hablamos de plantas exóticas para tener dentro de casa, con una belleza sublime, hablamos del Anturio. Este ejemplar, con el paso de los años, se ha posicionado como una de las favoritas para decorar y dar vida a cualquier ambiente del hogar. Aunque, para aprovechar de sus cualidades ornamentales, es menester saber cómo cuidarla, más aún en invierno. En este sentido, hoy aprenderás cómo regar dicha especie.
Pocos lo saben: cómo regar un Anturio en invierno para promover su floración
Para lograr que un Anturio estalle de flores al llegar la primavera, la temporada de invierno resulta una etapa crucial de preparación. Dentro de la lista de cuidados de esta especie tropical, el riego es, sin lugar a dudas, la tarea que exige nuestra mayor atención y cautela.
Aunque por su origen podríamos suponer que necesita tener la tierra mojada de forma permanente, la realidad de su cultivo es opuesta. Esta planta no tolera el exceso de agua en sus raíces ni demanda una humedad constante en el sustrato, ya que un encharcamiento prolongado provocaría la pudrición irremediable de su sistema radicular.
En este sentido, la recomendación pasa por establecer una pauta de riego controlada durante el invierno: hidratar el sustrato únicamente una vez a la semana. Es fundamental asegurarse de que la capa superior de la tierra pierda la humedad antes de volver a regar. No obstante, la reducción drástica de agua en la maceta no significa en que la planta deba padecer grandes periodos de sequía.
De hecho, el verdadero truco para estimular su floración primaveral radica en recrear la humedad ambiental típica de su hábitat natural. El Anturio exige un entorno con niveles altos de humedad para mantener el vigor y la sanidad estructural de sus hojas.
Por esta razón, resulta indispensable pulverizar su follaje de manera regular. Para llevar a cabo esta tarea, es imperativo utilizar agua de lluvia o previamente filtrada y aplicar un rocío muy fino, siempre evitando que las hojas se empapen o que el agua se estanque en la base de los tallos.
En consecuencia, siguiendo este delicado equilibrio entre un riego moderado y una excelente humedad ambiental, tu Anturio despertará en primavera con una fuerza deslumbrante, llenando de color tu living.