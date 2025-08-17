Inicio Sociedad Polilla
¿Cómo puedo arreglar los agujeros de polilla en la ropa?: gracias a un truco de costura

La polilla de la ropa es una especie común de casa que debe detectarse y controlarse a tiempo para evitar daños irreparables en las prendas del armario

Isabella Brosio
Un truco sencillo para recuperar la ropa mordida por las polillas 

Sin agujeros, manchas ni rajaduras, así es como deberían estar las prendas y accesorios que guardamos en los cajones del placar. Cuando se trata de telas y tejidos naturales, es bastante frecuente que aparezca la polilla de la ropa. Este insecto deja marcas en las prendas que van desde los piquetes más simples hasta grandes orificios.

Hoy te voy a compartir un pequeño truco de costurera experta para tapar o coser los agujeros de polilla de la ropa. Gracias a esta técnica podrás recuperar tus modelos preferidos sin gastar de más.

Además, te dejo una serie de recomendaciones para cuidar tu ropa y mantener a la polilla alejada de ella. Toma nota y presta atención.

La polilla de la ropa llega atraída por la humedad y el olor a comida

En casa y con un truco: ¿cómo puedo arreglar los agujeros de polilla de la ropa?

La polilla es un insecto volador de aspecto similar a la mariposa. Esta especie se alimenta de los tejidos de la ropa y las fibras de las telas que contienen queratina, una proteína animal que atrae a estos insectos.

La polilla suele comer y romper principalmente ropa de lana o seda, aunque también se siente atraída por la ropa sucia, húmeda o con manchas de comida. Es importante detectar la polilla para evitar destrozos en el armario de ropa.

Este insecto deja pequeños agujeros o piquetes en la ropa difíciles de tapar. Con un pequeño truco de costura puedes cubrir los agujeros de polilla de la ropa y alargar su vida útil.

Los parches de ropa se consiguen en cualquier mercería o tienda de telas

Tienes dos opciones: colocar un parche termo adhesivo sobre el agujero o realizar un patrón con hilo. En esta ocasión te voy a explicar cómo realizar el primer truco de costura.

Es importante conseguir parches de tela para algodón o tejidos similares. Para colocar un parche en la ropa primero hay que detectar el agujero de polilla y extender la prenda, sobre una superficie plana para que no queden arrugas.

Coloca el parche encima del agujero de polilla y utiliza la plancha tibia directamente sobre la prenda para que el calor active el pegamento del parche. Presiona la plancha sobre la tela y presiona por unos segundos. Este truco es muy sencillo y útil.

Si se trata de tejidos de lana o ropa de otro material que no puede estar en contacto prolongado con la plancha, lo mejor será coser con hilo o lana y tapar el orificio.

3 consejos para mantener la polilla alejada de la ropa

La limpieza es clave para evitar la presencia de plagas en el hogar

  1. Realiza una limpieza de armario con frecuencia. Sacude la ropa y ventila todo el mueble.
  2. No dejes ropa sucia en el armario, menos si tiene comida o transpiración.
  3. Coloca clavo de olor y lavanda en los rincones del armario.

