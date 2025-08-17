¿Cómo puedo arreglar los agujeros de polilla en la ropa?: gracias a un truco de costura

polilla de la ropa La polilla de la ropa llega atraída por la humedad y el olor a comida

En casa y con un truco: ¿cómo puedo arreglar los agujeros de polilla de la ropa?

La polilla es un insecto volador de aspecto similar a la mariposa. Esta especie se alimenta de los tejidos de la ropa y las fibras de las telas que contienen queratina, una proteína animal que atrae a estos insectos.

La polilla suele comer y romper principalmente ropa de lana o seda, aunque también se siente atraída por la ropa sucia, húmeda o con manchas de comida. Es importante detectar la polilla para evitar destrozos en el armario de ropa.

Este insecto deja pequeños agujeros o piquetes en la ropa difíciles de tapar. Con un pequeño truco de costura puedes cubrir los agujeros de polilla de la ropa y alargar su vida útil.

plancha de ropa Los parches de ropa se consiguen en cualquier mercería o tienda de telas

Tienes dos opciones: colocar un parche termo adhesivo sobre el agujero o realizar un patrón con hilo. En esta ocasión te voy a explicar cómo realizar el primer truco de costura.

Es importante conseguir parches de tela para algodón o tejidos similares. Para colocar un parche en la ropa primero hay que detectar el agujero de polilla y extender la prenda, sobre una superficie plana para que no queden arrugas.

Coloca el parche encima del agujero de polilla y utiliza la plancha tibia directamente sobre la prenda para que el calor active el pegamento del parche. Presiona la plancha sobre la tela y presiona por unos segundos. Este truco es muy sencillo y útil.

Si se trata de tejidos de lana o ropa de otro material que no puede estar en contacto prolongado con la plancha, lo mejor será coser con hilo o lana y tapar el orificio.

3 consejos para mantener la polilla alejada de la ropa

polilla La limpieza es clave para evitar la presencia de plagas en el hogar