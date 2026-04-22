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Sueño y longevidad

Cómo mejorar el sueño después de los 60 para vivir más y mejor

Dormir bien y tener un sueño reparador después de los 60 es clave para la longevidad. Hábitos simples para mejorar el descanso y proteger la salud

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Dormir bien y tener un sueño reparador después de los 60 es clave para la longevidad. Crédito: Freepik.

Dormir bien y tener un sueño reparador después de los 60 es clave para la longevidad. Crédito: Freepik.

Con la edad, el sueño se vuelve más ligero y fragmentado, pero eso no significa que debamos resignarnos a descansar mal. La ciencia muestra que mejorar la calidad del descanso después de los 60 tiene un impacto directo en la longevidad, la memoria, el estado de ánimo y la salud cardiovascular.

Dormir bien después de los 60 es posible (y esencial para vivir más)

Estos hábitos simples pueden ayudarte a dormir mejor y a proteger tu bienestar a largo plazo.

1. Mantené horarios regulares todos los días

El cuerpo funciona mejor con rutinas estables. Acostarte y levantarte a la misma hora:

  • Regula el reloj biológico.
  • Mejora la calidad del sueño profundo.
  • Reduce despertares nocturnos.

Incluso los fines de semana conviene sostener el mismo ritmo.

2. Creá un ambiente que favorezca el descanso

Después de los 60, el sueño es más sensible a estímulos externos. Un dormitorio ideal debe tener:

  • Temperatura fresca (18–20 °C).
  • Poca luz.
  • Silencio o ruido blanco suave.
  • Colchón y almohada firmes pero cómodos.

Pequeños ajustes pueden mejorar mucho la calidad del descanso.

3. Reducí pantallas al menos una hora antes de dormir

La luz azul de celulares y televisores inhibe la melatonina, la hormona que induce el sueño. Cambiar pantallas por actividades tranquilas —lectura, música suave, estiramientos— ayuda a conciliar el sueño más rápido.

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La luz azul de celulares y televisores inhibe la melatonina, la hormona que induce el sue&ntilde;o. Cr&eacute;dito: Freepik.

La luz azul de celulares y televisores inhibe la melatonina, la hormona que induce el sueño. Crédito: Freepik.

4. Movete durante el día (pero no justo antes de dormir)

La actividad física regular mejora el sueño profundo y reduce el insomnio. Lo ideal es:

  • Caminar.
  • Nadar.
  • Hacer yoga o pilates.
  • Ejercicios de fuerza moderada.

Evitá entrenar de noche, porque puede activar demasiado el sistema nervioso.

5. Cuidá lo que comés y tomás por la tarde

A partir de los 60, el cuerpo metaboliza más lento ciertos alimentos y bebidas.

Evitá después de las 17 h:

  • Café.
  • Té negro.
  • Bebidas energizantes.
  • Comidas muy pesadas o picantes.

Optá por infusiones suaves como manzanilla o tilo.

6. Practicá rutinas de relajación antes de dormir

El estrés es uno de los mayores enemigos del descanso. Podés probar:

  • Respiración profunda.
  • Meditación guiada.
  • Estiramientos suaves.
  • Escritura de pensamientos para “vaciar la mente”.

Estas prácticas ayudan a bajar la actividad mental y preparar el cuerpo para dormir.

7. Hacé una siesta corta (si la necesitás)

Una siesta de 20 a 30 minutos puede mejorar energía y concentración sin afectar el sueño nocturno. Si dura más de una hora, puede generar insomnio.

8. Consultá si hay cambios bruscos en tu sueño

Si aparecen:

  • Ronquidos fuertes.
  • Pausas respiratorias.
  • Somnolencia diurna excesiva.
  • Confusión o cambios cognitivos.
  • Insomnio persistente.

Es importante consultar a un profesional. Algunas alteraciones del sueño pueden estar asociadas a trastornos respiratorios, metabólicos o neurológicos.

Mejorar el sueño es invertir en longevidad

Dormir bien después de los 60 no es un lujo: es una herramienta poderosa para vivir más y mejor. Con hábitos simples y consistentes, podés recuperar un descanso profundo, proteger tu salud y potenciar tu longevidad.

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