Cómo mejorar el sueño después de los 60 para vivir más y mejor

El cuerpo funciona mejor con rutinas estables. Acostarte y levantarte a la misma hora:

Regula el reloj biológico.

Mejora la calidad del sueño profundo.

Reduce despertares nocturnos.

Incluso los fines de semana conviene sostener el mismo ritmo.

2. Creá un ambiente que favorezca el descanso

Después de los 60, el sueño es más sensible a estímulos externos. Un dormitorio ideal debe tener:

Temperatura fresca (18–20 °C).

Poca luz.

Silencio o ruido blanco suave.

Colchón y almohada firmes pero cómodos.

Pequeños ajustes pueden mejorar mucho la calidad del descanso.

3. Reducí pantallas al menos una hora antes de dormir

La luz azul de celulares y televisores inhibe la melatonina, la hormona que induce el sueño. Cambiar pantallas por actividades tranquilas —lectura, música suave, estiramientos— ayuda a conciliar el sueño más rápido.

sueño-longevidad-freepik-(2) La luz azul de celulares y televisores inhibe la melatonina, la hormona que induce el sueño. Crédito: Freepik.

4. Movete durante el día (pero no justo antes de dormir)

La actividad física regular mejora el sueño profundo y reduce el insomnio. Lo ideal es:

Caminar.

Nadar.

Hacer yoga o pilates.

Ejercicios de fuerza moderada.

Evitá entrenar de noche, porque puede activar demasiado el sistema nervioso.

5. Cuidá lo que comés y tomás por la tarde

A partir de los 60, el cuerpo metaboliza más lento ciertos alimentos y bebidas.

Evitá después de las 17 h:

Café.

Té negro.

Bebidas energizantes.

Comidas muy pesadas o picantes.

Optá por infusiones suaves como manzanilla o tilo.

6. Practicá rutinas de relajación antes de dormir

El estrés es uno de los mayores enemigos del descanso. Podés probar:

Respiración profunda.

Meditación guiada.

Estiramientos suaves.

Escritura de pensamientos para “vaciar la mente”.

Estas prácticas ayudan a bajar la actividad mental y preparar el cuerpo para dormir.

7. Hacé una siesta corta (si la necesitás)

Una siesta de 20 a 30 minutos puede mejorar energía y concentración sin afectar el sueño nocturno. Si dura más de una hora, puede generar insomnio.

8. Consultá si hay cambios bruscos en tu sueño

Si aparecen:

Ronquidos fuertes.

Pausas respiratorias.

Somnolencia diurna excesiva.

Confusión o cambios cognitivos.

Insomnio persistente.

Es importante consultar a un profesional. Algunas alteraciones del sueño pueden estar asociadas a trastornos respiratorios, metabólicos o neurológicos.

Mejorar el sueño es invertir en longevidad

Dormir bien después de los 60 no es un lujo: es una herramienta poderosa para vivir más y mejor. Con hábitos simples y consistentes, podés recuperar un descanso profundo, proteger tu salud y potenciar tu longevidad.