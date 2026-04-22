Cómo mejorar el sueño después de los 60 para vivir más y mejor

Con la edad, el sueño se vuelve más ligero y fragmentado, pero eso no significa que debamos resignarnos a descansar mal. La ciencia muestra que mejorar la calidad del descanso después de los 60 tiene un impacto directo en la longevidad, la memoria, el estado de ánimo y la salud cardiovascular.
Dormir bien después de los 60 es posible (y esencial para vivir más)
Estos hábitos simples pueden ayudarte a dormir mejor y a proteger tu bienestar a largo plazo.
1. Mantené horarios regulares todos los días
El cuerpo funciona mejor con rutinas estables. Acostarte y levantarte a la misma hora:
- Regula el reloj biológico.
- Mejora la calidad del sueño profundo.
- Reduce despertares nocturnos.
Incluso los fines de semana conviene sostener el mismo ritmo.
2. Creá un ambiente que favorezca el descanso
Después de los 60, el sueño es más sensible a estímulos externos. Un dormitorio ideal debe tener:
- Temperatura fresca (18–20 °C).
- Poca luz.
- Silencio o ruido blanco suave.
- Colchón y almohada firmes pero cómodos.
Pequeños ajustes pueden mejorar mucho la calidad del descanso.
3. Reducí pantallas al menos una hora antes de dormir
La luz azul de celulares y televisores inhibe la melatonina, la hormona que induce el sueño. Cambiar pantallas por actividades tranquilas —lectura, música suave, estiramientos— ayuda a conciliar el sueño más rápido.
4. Movete durante el día (pero no justo antes de dormir)
La actividad física regular mejora el sueño profundo y reduce el insomnio. Lo ideal es:
- Caminar.
- Nadar.
- Hacer yoga o pilates.
- Ejercicios de fuerza moderada.
Evitá entrenar de noche, porque puede activar demasiado el sistema nervioso.
5. Cuidá lo que comés y tomás por la tarde
A partir de los 60, el cuerpo metaboliza más lento ciertos alimentos y bebidas.
Evitá después de las 17 h:
- Café.
- Té negro.
- Bebidas energizantes.
- Comidas muy pesadas o picantes.
Optá por infusiones suaves como manzanilla o tilo.
6. Practicá rutinas de relajación antes de dormir
El estrés es uno de los mayores enemigos del descanso. Podés probar:
- Respiración profunda.
- Meditación guiada.
- Estiramientos suaves.
- Escritura de pensamientos para “vaciar la mente”.
Estas prácticas ayudan a bajar la actividad mental y preparar el cuerpo para dormir.
7. Hacé una siesta corta (si la necesitás)
Una siesta de 20 a 30 minutos puede mejorar energía y concentración sin afectar el sueño nocturno. Si dura más de una hora, puede generar insomnio.
8. Consultá si hay cambios bruscos en tu sueño
Si aparecen:
- Ronquidos fuertes.
- Pausas respiratorias.
- Somnolencia diurna excesiva.
- Confusión o cambios cognitivos.
- Insomnio persistente.
Es importante consultar a un profesional. Algunas alteraciones del sueño pueden estar asociadas a trastornos respiratorios, metabólicos o neurológicos.
Mejorar el sueño es invertir en longevidad
Dormir bien después de los 60 no es un lujo: es una herramienta poderosa para vivir más y mejor. Con hábitos simples y consistentes, podés recuperar un descanso profundo, proteger tu salud y potenciar tu longevidad.