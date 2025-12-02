Protector solar

Cremas y aceites bronceadores

Cremas corporales

Cremas para peinar y acondicionadores

Repelente de insectos

Todos estos productos, de otra manera, terminan ensuciando el agua de la pileta, creando un aspecto feo a la vista.

Por suerte hay muchas formas que se pueden emplear para limpiar estos compuestos que quedan flotando en la superficie y terminan en la mayoría de las ocasiones, manchando las paredes.

Si hay que ejecutar un truco para limpiar esa capa de grasa indeseada que se forma en la superficie, es el que propone el sitio eleconomista.es, que les pone fin a los residuos de crema solar flotando en el agua.

Cómo limpiar la capa de grasa que se forma en la pileta por el protector solar

Con nada de esfuerzo y un poco de ingenio, todo el mundo puede poner en práctica este ingenioso método, que resulta más económico de lo pensado:

Conseguir un par de pelotitas de tenis nuevas o usadas, lavarlas bien y dejarlas secar.

Tirarlas a la pileta y dejarlas flotando. Los pelos de la pelotita absorberán las impurezas que flotan en la superficie o se han adherido a la pared.

La idea es dejarlas flotando durante la noche e incluso se pueden mover mientras se pone a limpiar la pileta .

la . Las pelotitas de tenis se pueden agregar los días que uno quiera. Al sacarlas, el aspecto del agua será totalmente diferente.