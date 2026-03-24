Cómo limpiar correctamente las tazas manchadas con té o café

Taza manchada Paso a paso para poder limpiar las tazas manchadas con té y café.

¿Cómo limpiar las tazas manchadas de té o café?

Bicarbonato de Sodio

Para manchas ligeras o recientes, solo tienes que formar una pasta espesa mezclando una cucharada de bicarbonato con apenas unas gotas de agua. Luego, con una esponja suave (evita las de alambre para no rayar el esmalte), frota la pasta sobre las manchas en círculos. El bicarbonato actúa como un exfoliante suave que levanta los residuos sin esfuerzo. Para finalizar, enjuaga con agua tibia.

Sal y Limón

Si la mancha es antigua, el ácido cítrico del limón es la mejor opción. Corta un limón a la mitad, espolvorea sal gruesa sobre la pulpa y úsalo como si fuera una esponja directamente sobre la mancha. La sal aporta la tracción mecánica y el ácido del limón disuelve los depósitos minerales. Además, este método deja un aroma fresco y elimina cualquier rastro de olor a humedad.

Lavandina

Agrega unas gotitas de lavandina (o un chorrito en caso de que sea en gel) en el fondo de la taza manchada y rellena con agua. Deja reposar al menos unos 10 minutos, y luego podrás enjuagar con agua y detergente.

Tazas sucias La lavandina ayuda a limpiar y desinfectar las tazas manchadas.

Vinagre blanco

En el caso de las tazas de porcelana fina o manchas muy extensas, el remojo es la clave. Llena la taza con una mezcla de partes iguales de agua caliente y vinagre blanco. Deja actuar durante al menos 30 minutos. El ácido acético del vinagre descompone las moléculas de los taninos, permitiendo que, tras el remojo, la mancha se retire simplemente pasando un paño de cocina.