Cómo lavar las prendas de cashmere sin que se le hagan pelotitas

¿Cómo lavar las prendas de cashmere sin dañarlas?

El cachemir, comúnmente conocido como cashmere y cachemira, requiere de unos cuidados muy especiales, ya que es por naturaleza suave al tacto, sedoso, ligero y un buen aislante térmico.

El primer paso es revisar la confección de la prenda. A mayor cantidad o porcentaje de cashmere, más cuidados tendrás que tener. Por ejemplo, si una campera o sweater está confeccionado con solo cashmere, el lavado en frio y a mano es la mejor solución.

Si por el contrario, la prenda está fusionada con otros tejidos, podrás lavarlo a máquina sin temor a estropearlo. Otra opción es comenzar sacudiendo con suavidad la prenda, para retirar polvo, pelos y pelusas.

Sumerge la prenda de cashmere en un balde o bowl con agua templada y 1/2 dosis de jabón para ropa (te aconsejamos buscar productos que aclaren que son para prendas delicadas). Lava la prenda siempre del revés, y déjala en remojo durante unos minutos.

Si la prenda de cashmere tiene manchas, frota la zona suavemente. No estrujes la prenda. No uses cepillos ni fuerces el tejido.

Retira el exceso de jabón con más agua y enrolla la prenda en una toalla limpia. Seca la ropa en horizontal, no uses perchas ni estires el material, ya que podrás deformarlo.