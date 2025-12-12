Cómo hacer un barniz casero para tus proyectos DIY del hogar

Para hacer esta preparación tienes que mezclar en una olla o cacerola una cucharada de almidón de maíz con media taza de agua, revuelve hasta espesar y deja que se enfríe. Después suma una cucharada de miel y dos cucharadas de aceite. Mezcla bien hasta lograr una preparación lisa y homogénea. Luego de seguir los pasos al pie de la letra, obtendrás un barniz apto para objetos decorativos, manualidades y piezas que no están en contacto constante con el agua.

barniz con pincel Si te quedaste sin barniz en casa, puedes prepararlo casero con ingredientes que seguro tienes en tu alacena.

Para aplicarlo tienes que emplear un pincel suave y extender las capas finas sobre madera, cartón rígido o incluso en cerámica sin esmaltar. Lo ideal es colocar una primera mano, dejar secar unos 20 minutos y repetir hasta lograr el brillo deseado. Entre capa y capa puedes pasar una lija muy fina para obtener un acabado más prolijo.

Este barniz casero es perfecto para renovar objetos del hogar, marcos, cajas, pequeñas repisas y objetos de decoración. En proyectos DIY (Do It Yourself o házlo tu mismo), la clave es animarse a probar.