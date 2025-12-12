Inicio Sociedad Hogar
Cómo hacer un barniz casero para tus proyectos DIY del hogar

Si te gusta hacer proyectos de bricolaje, probablemente te venga bien tener un barniz en el hogar. Aquí te enseñamos un truco para preparar barniz casero

Paula García
Paula García
Con este truco casero puedes preparar tu propio barniz para las manualidades del hogar.

Si acostumbras a realizar arreglos en el hogar, reparar o pintar muebles, probablemente alguna vez te hayas quedado sin los productos adecuados en medio del trabajo. Por suerte, en esta nota te enseñamos a hacer barniz casero, para que puedas terminar tus proyectos de bricolaje sin salir corriendo a comprar a la ferretería o el supermercado.

Preparar barniz casero para tus proyectos del hogar es una alternativa simple y económica de darle vida a tus muebles y objetos de madera. Además de ahorrar dinero puedes personalizar el acabado y obtener un brillo natural. Si quieres probar algo diferente, existe un truco casero ideal para experimentar y sumar un toque artesanal.

barniz para madera
El barniz sirve para proteger y darle brillo a diferentes superficies.

Trucos para el hogar: cómo preparar barniz casero

Un método poco conocido, pero efectivo, es preparar un barniz casero usando ingredientes que probablemente tienes en la alacena de casa: almidón de maíz, miel y aceite vegetal. Aunque suena raro, funciona para preparar un barniz, ya que el almidón aporta cuerpo, la miel da elasticidad y protección, y el aceite ayuda a sellar la superficie con un acabado suave y cálido.

Para hacer esta preparación tienes que mezclar en una olla o cacerola una cucharada de almidón de maíz con media taza de agua, revuelve hasta espesar y deja que se enfríe. Después suma una cucharada de miel y dos cucharadas de aceite. Mezcla bien hasta lograr una preparación lisa y homogénea. Luego de seguir los pasos al pie de la letra, obtendrás un barniz apto para objetos decorativos, manualidades y piezas que no están en contacto constante con el agua.

barniz con pincel
Si te quedaste sin barniz en casa, puedes prepararlo casero con ingredientes que seguro tienes en tu alacena.

Para aplicarlo tienes que emplear un pincel suave y extender las capas finas sobre madera, cartón rígido o incluso en cerámica sin esmaltar. Lo ideal es colocar una primera mano, dejar secar unos 20 minutos y repetir hasta lograr el brillo deseado. Entre capa y capa puedes pasar una lija muy fina para obtener un acabado más prolijo.

Este barniz casero es perfecto para renovar objetos del hogar, marcos, cajas, pequeñas repisas y objetos de decoración. En proyectos DIY (Do It Yourself o házlo tu mismo), la clave es animarse a probar.

