Cómo es vivir en el país con el índice de seguridad más alto del mundo: las ventajas que destacan quienes residen allí

Islandia tiene una tasa de criminalidad extremadamente baja, con delitos violentos prácticamente inexistentes. La policía islandesa no porta armas de fuego. La naturaleza también forma parte de la vida cotidiana. Sus aguas termales, paisajes volcánicos y la tradición de los baños geotermales son parte de una cultura enfocada en el bienestar y la conexión con el entorno. A ello se suman numerosos museos y espacios culturales que permiten conocer la historia y las tradiciones del país, más allá de sus principales atractivos turísticos.

Los países más seguros del mundo

Los islandeses son muy centrados en la familia, algo comprensible dada la población de la isla, de aproximadamente 400 000 habitantes, y valoran un buen equilibrio entre la vida laboral y personal. Por otro lado, Islandia opera bajo el sistema nórdico de colaboración tripartita entre empleadores, sindicatos y gobierno. Las tres partes colaboran para lograr mejoras mutuamente beneficiosas, como una mayor seguridad laboral, salarios justos y un mejor entorno de trabajo

Estas naciones comparten características como instituciones sólidas, bajos índices de criminalidad, confianza entre los ciudadanos, buenas relaciones internacionales y una elevada calidad de vida.

Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar entre los países más pacíficos del mundo y lidera la región Asia-Pacífico. Su seguridad se debe a su aislamiento geográfico, su baja militarización, el endurecimiento de las leyes sobre armas tras los atentados de Christchurch y una cultura basada en la confianza, la tranquilidad y el sentido de comunidad. Además, el fácil acceso a la naturaleza y el equilibrio entre la vida laboral y personal contribuyen a la calidad de vida.

Los 10 principales países en el Índice de Paz Global de 2026 son