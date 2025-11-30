Cómo es la valiosa moneda de 1 peso que vale $15.000.000

Moneda 1 peso.webp

Cómo es la moneda de 1 peso que vale $ 15.000.000

Es famosa la moneda de 1 peso que tiene el error de decir "provingias", pero en este caso, el error de acuñación es otro. En este ejemplar, el inconveniente se encuentra en el reverso como en el anverso. Tanto el sol, como el escudo, se encuentran rodeados de un círculo que se encuentra incompleto en este ejemplar.

El poseedor de este raro ejemplar busca poder vender esta moneda de 1 peso en $ 15.000.000 a través de la plataforma de compra y venta de Mercado Libre y de esa manera ganar mucho dinero en el mundo de los coleccionistas y amantes de la numismática.

Qué hacer si se tiene una moneda con detalles

En el caso de tener monedas o billetes con errores de impresión o que llamen la atención por algún otro detalle, lo ideal es acudir con un especialista o consultar en un sitio web que se dedique a la numismática para sacarse la duda sobre si tiene algún valor especial. De esa forma, evitará ser estafado.