Como es cada signo del horóscopo egipcio en el amor

Hijos de Selket, "la madre" (16 de febrero al 15 de marzo)

En las relaciones y en el amor son lentos, no avanzan hasta que no se sienten seguros, y esto los lleva a no mostrar sus sentimientos (muy, muy seguros), y, a pesar de que son tímidos y se guardan muchas cosas, logran comunicar con gran habilidad todas sus intenciones y son bastante persuasivos.

Egipcio.jpg Horóscopo egipcio.

Hijos de Apep, la serpiente sagrada (16 de marzo al 15 de abril)

Pueden llegar a ser egoístas con sus sentimientos, pero cuando se enamoran pueden llegar a soltarse demasiado.

Hijos de Path, "el que abre puertas" (16 de abril al 15 de mayo)

En cuanto al amor, son muy enamoradizos, pero también pueden romper bastantes corazones. Su pareja ideal será alguien que no se complique y que se centre en las cosas buenas, como ellos mismos: alguien que ame el hogar y la familia. Necesitan a alguien muy cuidador a su lado porque ellos lo son mucho también.

Hijos de Autum (16 de mayo al 15 de junio)

Cuando se enamoran necesitan admirar a quien tienen al lado y, cuando esto ocurre, lo dan todo sin medias tintas.

Hijos de Isis, la media Luna (16 de junio al 15 de julio)

En el amor son muy románticos y se entregan sin pensarlo. Sin embargo, deben aprender a discernir entre quién merece ser perdonado y quién no para que no le hagan más daño.

Hijos de Ra, el dios Sol (16 de julio al 15 de agosto)

En el amor son muy egocéntricos, y esperan que el otro siempre les de lo mejor, aunque no siempre se esfuerzan por darlo recíprocamente.

Hijos de Horus, el halcón (16 de agosto al 15 de septiembre)

En el amor son muy intensos y, a veces pueden dejar cosas muy importantes de lado a cambio de esa pasión.

Hijos de Maat, representantes de la justicia (16 de septiembre al 15 de octubre)

En el amor necesitan a una persona que sea como ellos: que sobresalga por encima de todo y que sea lo mejor de lo mejor.

Hijos de Osiris (16 de octubre al 15 de noviembre)

En el amor son muy entregados, y son excelentes consejeros y acompañantes. Se entregan con tanta pasión que es fácil que sufran desilusiones, pues no todos los signos son tan firmes como ellos.

Hijos de Hato (15 de noviembre al 15 de diciembre)

En el amor no fingen en absoluto: si quieren es que es así y no hay nada que les haga dudar de sus sentimientos.

Horóscopo egipcio amor.jpg Horóscopo egipcio.

Hijos de Anubis, el chacal (16 de diciembre al 15 de enero)

En el amor son un poco ingenuos, ya que piensan que todo el mundo hace las demostraciones como ellos: de verdad. Necesitan a su lado a alguien responsable y sólido a su lado para no resultar heridos.