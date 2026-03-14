Cómo eliminar a las cucarachas de casa usando un poco de vino tinto: trampa casera efectiva

A diferencia de otros métodos que intentan repelerlas, la trampa de vino tinto funciona como un imán. Las atrae hacia un recipiente del que, debido a la forma del envase y la densidad del líquido, no pueden escapar, logrando un control de plagas efectivo y de forma natural.

fruta, cucarachas, limon Puedes dejar de lado los químicos tóxicos para eliminar a las cucarachas de casa.

A diferencia de los aerosoles, esta trampa trabaja de forma pasiva durante la noche, que es cuando las cucarachas están más activas en casa. Si tienes niños o mascotas, no tienes de qué preocuparte.

Aunque el vino es un aliado poderoso, la clave para erradicar las plagas de forma definitiva es la higiene. Asegúrate de sellar grietas en las paredes, no dejar platos sucios durante la noche y vaciar el cubo de basura regularmente.

Cómo preparar esta trampa casera