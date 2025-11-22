Cómo eliminar a la araña violinista usando tierra de diatomeas: repelente casero efectivo

Aunque este repelente casero contra las plagas es de bajo riesgo, se recomienda usar guantes y, si es posible, una mascarilla para evitar la inhalación del polvo fino, especialmente si tiene problemas respiratorios.

La tierra de diatomeas funciona mejor cuando está seca, ya que sus microcristales abrasivos causan cortes y absorben la capa cerosa de la araña.

plaga, araña violinista.jpg La araña violinista es uno de los ejemplares más peligrosos y temidos.

Para aplicar en superficies verticales o para una cobertura más uniforme, puede mezclar aproximadamente 10 g de tierra de diatomeas por cada litro de agua y usar un pulverizador.

La tierra de diatomeas no mata instantáneamente, sino que las arañas morirán en el transcurso de unas horas o días después del contacto. Se recomienda mantener el polvo aplicado durante al menos 15 días para asegurar su efecto.

Si luego de aplicar este repelente casero sigues notando la presencia de la araña violinista, será mejor que te contactes con un exterminador profesional.

Por qué no se debe matar a esta araña y qué hacer ante su detección

No se debe matar la araña de rincón principalmente porque hay un gran riesgo de mordedura, siendo esta en algunos casos letal para el ser humano.

En lugar de matarlas, es más efectivo tomar medidas preventivas para evitar que entren en contacto con las personas, como sacudir la ropa antes de usarla, limpiar los rincones oscuros y ordenar espacios donde puedan esconderse.